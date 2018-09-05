Семерак: Мінприроди виступає за відновлення екологічних перевірок на підприємствах



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Остап Семерак

Протягом кількох останніх років в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу

Україні потрібно переглянути дію мораторію, який забороняє здійснювати перевірки бізнесу в частині дотримання природоохоронного законодавства. Про це в ефірі телеканалу ZiK сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

Протягом кількох останніх років в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, покликаний знизити адміністративний тиск на підприємців. Однак за словами міністра екології, у процесі лібералізації умов для ведення бізнесу виникають ситуації, коли недобросовісні суб’єкти господарювання прикриваються діючим законом, забуваючи про довкілля і загрози, які їх діяльність становить для життя і здоров’я громадян.

«Я виступаю за те, щоб відновити право здійснювати перевірки, які стосуються довкілля. Зараз ми не маємо можливості їх здійснювати належним чином», - зазначив міністр.

На сьогодні для того, щоб Державна екологічна інспекція перевірила будь-яке підприємство, потрібно отримати звернення від громадян, звернутися до Державної регуляторної служби. У свою чергу ДРС повідомляє підприємство про проведення такої перевірки.

«Ця процедура триває кілька тижнів. Якщо забруднювача повідомити за два тижні, що до нього прийдуть на територію і будуть перевіряти, то він встигне підготуватися і буде вживати якісь заходів», - пояснив Семерак.

За його словами, такий стан справ не дозволяє державі повністю здійснювати екологічний нагляд та контролювати екологічну ситуацію на місцях.

Він запевнив, що Мінприроди надалі наполягатиме на відновленні контролюючих функцій Державної екологічної інспекції та розробило відповідну постанову, націлену на послаблення діючого мораторію на здійснення перевірок у природоохоронній сфері.

Нагадаємо, з серпня 2014 року в Україні було запроваджено мораторій на перевірки малого бізнесу. Щороку парламент продовжує його дію. Закон «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачає повну заборону усіх планових перевірок, зокрема і в природоохоронній сфері.