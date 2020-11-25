Сенат Франції підтримав резолюцію про визнання Нагірного Карабаху

305 французьких сенаторів підтримали резолюцію про визнання Карабаху

Верхня палата парламенту Франції проголосувала в середу, 25 листопада, за резолюцію щодо визнання Нагірного Карабаху.

Про це повідомляють європейські ЗМІ, зокрема RFI.

«За» висловилися 305 сенаторів, проти – один.

Текст, який не має законодавчої сили і носить рекомендаційний характер, спільно запропонували розглянути депутати правої партії «Республіканці», центристи (фракція UDI-Union centriste), Соцпартія, фракція CRCE (в основному, що складається з комуністів) і екологісти.

Проти прийняття документа в ході обговорення висловилися представники ультраправої партії «Національне об'єднання».

Це перший випадок, коли орган влади у Франції закликає визнати Нагірний Карабах, зазначив Брюно Ретайо, голова фракції «Республіканці» після внесення пропозиції на порядок денний Сенату.

«Це прем'єра. Майже двадцять років тому, Франція першою з усіх націй світу визнала геноцид вірмен. І ймовірно, ми будемо першими, хто 25 листопада проголосує за резолюцію, яка засуджує дії пана Ердогана і вимагає також проведення міжнародного розслідування щодо військових злочинів, скоєних, зокрема, в Нагірному Карабаху, але головне — вимагає визнання Нагірного Карабаху», — оголосив сенатор 19 листопада в ефірі Sud-Radio.

Резолюція пропонує уряду «визнати Нагірно-Карабахську Республіку і перетворити це визнання в інструмент переговорів з метою встановлення міцного миру».

Сенат Франції також у своєму документі засудив «засуджує військову агресію Азербайджану, проведену за підтримки турецької влади та іноземних найманців і вимагає негайного виведення Азербайджанських Збройних сил і їх прихильників з територій, захоплених в результаті військових операцій, проведених в Нагірно-карабаському регіоні з 27 вересня 2020 року».

У МЗС Франції відреагували на рішення сенату, заявивши, що «одностороннє визнання не піде на користь ні Вірменії, ні населенню регіону, ні власне Франції». Тепер цю резолюцію має розглянути уряд Франції.

Політичні партії Азербайджану опублікували спільну заяву щодо резолюції, у якій дії Франції назвали упередженими, а позицію відверто провірменською, пише «Азертадж».

«Упереджені дії, що тривають з перших хвилин конфлікту і по теперішній час, свідчать про те, що Франція, як країна-співголова Мінської групи ОБСЄ, не може зберігати нейтралітет...Франція упереджено захищає загарбницьку Вірменію, вона необ'єктивна, підтримує окупанта і не виконує посередницьку місію», ㅡ йдеться в заяві.

Водночас в Азербайджані заявляють, що останні події показали, що «в реальному врегулюванні конфлікту зацікавлені лише Росія і Туреччина».

Прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян подякував за рішення Сенату Франції у Twitter та заявив, що країна «підтверджує свою прихильність до загальнолюдських цінностей, а також до поваги основних принципів міжнародного права».

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».