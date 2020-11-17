Російські «миротворці» привезли до Карабаху «Гради»

Система може випустити 40 ракет приблизно за 20 секунд

Російський військовий контингент, який увійшов до Нагірного Карабаху після припинення там бойових зіткнень між Азербайджаном і Вірменією, привіз з собою щонайменше дві системи залпового вогню «Гради», повідомляє Reuters.

«У одного з «Градів» був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказувало на його приналежність до Закавказького військового округу. У іншого «Граду» не було номерного знака, але його супроводжував військова вантажівка «Камаз» з російськими номерами з того ж військового округу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, реактивні системи залпового вогню російських «миротворців» були помічені, зокрема, у так званому Лачинському коридорі, який з'єднує Вірменію з територією Карабаху. Система може випустити 40 ракет приблизно за 20 секунд.

Крім того, журналісти помітили в тому ж районі російський танк. У заяві Кремля йшлося напередодні, що миротворців супроводжуватимуть бронетранспортери й інша техніка. Окремих згадок про ракетні системи у ній немає.

Відомо, що Путін вже відправив у Нагірний Карабах 140 літаків з «миротворцями».

Також відповідно до досягнутих домовленостей у Нагірному Карабасі триває обмін тілами загиблих. Він проводиться за координації миротворчих сил РФ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає себе відповідальним за недавні події в Нагірному Карабасі.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.







