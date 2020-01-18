Сенат Польщі відхилив суперечливий закон про покарання суддів



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Сенат Польщі відхилив суперечливий закон про покарання суддів Фото: РАР

Верхня палата змогла тільки відкласти законопроєкт, але не заблокувати його остаточно.

Верхня палата парламенту Польщі, у якій більшість має опозиція, відхилила суперечливий законопроєкт, що дозволяє звільняти суддів, які ставлять під сумнів законність судових рішень.

Як повідомляє DW, остаточне рішення ще має ухвалити Сейм.

Зазначається, що проти законопроєкту висловився 51 сенатор, тоді як підтримали його 48 представників Верхньої палати парламенту, у якому незначну перевагу мають опозиційні сили. Загалом до Сенату входять 100 законодавців.

Верхня палата змогла тільки відкласти законопроєкт, але не заблокувати його остаточно. Закон повинен буде підписати президент Польщі Анджей Дуда.

20 грудня 2019-го Нижня палата парламенту Польщі ухвалила поправки до судової реформи, які дають уряду повноваження звільняти суддів або вводити санкції щодо них.

Раніше Верховний суд Польщі постановив, що для впровадження запропонованої урядом судової реформи країні, можливо, доведеться вийти з Європейського Союзу. Проти реформи в десятках польських міст відбулися протести.

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 грудня тисячі поляків вийшли на вулиці, протестуючи проти звільнення судді Павла Ющишина, який поставив під сумнів незалежність судді, призначеного новим органом, який наглядає за всіма судами країни.