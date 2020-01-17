Засуджений за зґвалтування депутат Іванісов не має наміру здавати мандат



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Роман Іванісов не збирається здавати мандат у зв'язку з приховуванням від виборців інформації про свою погашену судимість Фото: Радіо Свобода

Іванісов так і не зміг пояснити деталі справи зі зґвалтуванням

Екс-«слуга народу», а нині позафракційний народний депутат Роман Іванісов не збирається складати мандат у зв'язку з приховуванням від виборців інформації про свою погашену судимість, а також у зв'язку з повідомленнями про поширення ним неправдивої інформації про свою вищу освіту.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Складати мандат не збираюся. А чому я його повинен складати? Я нікого в оману не вводив. Дивіться, приїдуть люди (ми чекаємо фахівців). Я фейки не коментую. Це все фейк», – наголошує Іванісов.

При цьому на запитання, чому він називає це фейком, Іванісов відповів: «Тому. Я ж вам кажу: приїдуть фахівці, яких я долучив, і ви все дізнаєтесь».

На зауваження, що він ще в листопаді минулого року обіцяв надати «вже скоро достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака», Іванісов зазначив: «Всі докази ви побачите. Зараз висококваліфіковані спеціалісти відпрацюють і ви всі побачите. Ну я ж вам дати не називав (дати оприлюднення доказів у вищезгаданому дописі – ред.)».

Зрештою Іванісов так і не зміг назвати виш, де здобув вищу освіту, а також пояснити деталі справи зі зґвалтуванням.

«Це все замовна інформація. Ви все побачите, коли я оприлюдню всю інформацію. Я вам особисто повідомлю в першу чергу», – сказав депутат.

При цьому свою тривалу відсутність у парламенті (понад 1,5 місяці) Іванісов пояснив лікарняним, однак деталі надати відмовився, зазначивши: «Я дам офіційне інтерв'ю, але не зараз».

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму.

Як повідомлялося, виключення депутата Іванісова з партії «Слуга народу» анонсував 25 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Третього депутата - за кількістю, я маю на увазі - виключили з партії «Слуга народу», і ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення. Набрали людей з народу, звичайних людей, і завжди говорили, що якщо будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорняки або кримінальні справи - будемо виключати», - заявив президент.

Першими двома виключеними парламентарями стали Анна Скороход та Антон Поляков. 15 листопада фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.