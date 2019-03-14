Сенат США проголосував за припинення надзвичайного стану Трампа



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Підтримали скасування надзвичайного стану 59 сенаторів

Сенат США приєднався до Палати представників в ухваленні закону щодо припинення надзвичайного стану, оголошеного президентом Дональдом Трампом 15 лютого.

Про це повідомляє агентство Reuters.

12 сенаторів-республіканців перейшли на бік демократів і проголосували за відкликання декларації щодо надзвичайного стану.

Підтримали скасування надзвичайного стану 59 сенаторів, проти виступив — 41.

Нагадаємо, Демократична партія в Конгресі США гостро критикує Трампа через те, що оголошений надзвичайний стан через міграцію не відповідає дійсності. Як наголошують демократи, президент використав своє право заради отримання мільярдів доларів для побудови стіни на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу.

Свої занепокоєння висловлюють також окремі республіканці, які вважають, що Трамп створив небезпечний прецедент, коли президент може своїм рішенням легко витрачати гроші з інших фондів без згоди головного законодавчого органу США.

До слова, рішення Трампа про надзвичайний стан оскаржили в суді.