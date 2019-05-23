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    Сенат США пропонує збільшити на $50 млн оборонну допомогу Україні

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    Сенат США пропонує збільшити на $50 млн оборонну допомогу Україні

    Проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони» передбачає виділення $300 млн Україні

    Проект оборонного бюджету США на 2020 фінансовий рік передбачає виділення допомоги у сфері безпеки й оборони України на $50 млн більше, ніж поточного року.

    Про це повідомило в четвер на офіційній сторінці у Facebook Посольство України в Вашингтоні.

    «Важливе рішення, якого ми чекали. Активна взаємодія з Конгресом США та Пентагоном, збільшення довіри до України дають свій результат. Сенат США пропонує збільшити до $300 млн та суттєво розширити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік», - наголосили в дипломатичному представництві України.

    Як уточнили в Посольстві у четвер, Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони», який передбачає виділення $300 млн Україні, «що на 50 млн дол. перевищує асигнування поточного року». Причому, принаймні $100 млн має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь.

    Крім того, документ пропонує розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗС України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.

    Закон про «Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони» набуде чинності після ухвалення в Сенаті й Палаті представників, а також підписання президентом США.

    США бюджет Сенат США
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