Сенат США видав резолюцію на підтримку свободи преси

Постанова засвідчує, що «преса не є ворогом народу»

Сенат видав постанову, якою засудив «напади на інституцію вільної преси».Про це повідомляє Голос Америки.

Голосування стало відповіддю на акцію у США, в ході якої близько 350 ЗМІ виступили на захист вільної преси і проти частої критики з боку президента Трампа. Кожне з цих видань вийшло з редакційною статтею на тему підтримки свободи преси.

Постанова засвідчує, що «преса не є ворогом народу« і підтверджує «життєво важливу і незамінну роль, яку виконує вільна преса». Також у ній засуджуються «напади на інституцію вільної преси».

Також у четвер президент США Дональд Трамп підтвердив свою відданість свободі преси.

«Я нічого не хотів би більше для нашої країни, аніж справжньої свободи преси. Факт полягає в тому, що преса може вільно писати і говорити все, що забажає, однак, багато з того, що вона говорить є несправжніми просуванням політичних програм, або просто, намаганнями зашкодити людям. перемого за чесністю!» - написав Трамп у Twitter.

There is nothing that I would want more for our Country than true FREEDOM OF THE PRESS. The fact is that the Press is FREE to write and say anything it wants, but much of what it says is FAKE NEWS, pushing a political agenda or just plain trying to hurt people. HONESTY WINS!