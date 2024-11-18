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Рух протокою Босфор заблокував російский танкер

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
Російське судно заблокувало Босфор
фото:ntv.com.tr

Рух суден був тимчасово призупинений через те, що в протоці Босфор відмовило кермо російського танкера довжиною 114 метрів

Рух суден у Босфорській протоці припинено через поломку керма у танкера, що прямує з Росії, повідомило турецьке управління з берегової охорони на своїй сторінці в соцмережі X. Зазначається, що судна не можуть йти в обох напрямках, зазначає ntv.

«Наші буксири були негайно спрямовані на місце події для танкера NAZAN завдовжки 114 метрів, у якого відмовило кермо перед Канділлі в Босфорі під час плавання з Росії в Коджаелі», – йдеться у публікації.

Станом на 00.50 за місцевим часом було відкрито рух суден у напрямку північ-південь, проте роботи з порятунку продовжуються. 

Раніше Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини інформувало, що два суховантажні судна зіткнулися в протоці Босфор недалеко від берегів Стамбула. Постраждалих чи забруднення зафіксовано не було. На місце інциденту оперативно висунулися швидкісні рятувальні катери та буксири. Внаслідок зіткнення було завдано лише матеріальних збитків. Суховантажі відбуксирували до зони якірної стоянки Ахиркапи.

Як пишуть турецькі ЗМІ, до цього у протоці Босфор сталася поломка 171-метрового нафтоналивного танкера Sredina під прапором Панами. Судно слідувало в Бенгазі з російського порту Новоросійськ. Через інцидент прохід судів було тимчасово зупинено в обидві сторони. Корабель прибув до Босфору із західної частини Чорного моря із боку Болгарії.

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Теги: Туреччина соцмережі корабель плавання

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