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Польські прикордонники вилучили паспорт в шестирічного сина ексдепутатки Київради

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Польські прикордонники вилучили паспорт в шестирічного сина ексдепутатки Київради
У дитини Олени Терещенко на польскому кордоні конфіскували паспорт через малюнок на в'їзному штампі
фото: Олена Терещенко/Facebook

Прикрий інцидент стався із дитиною Олени Терещенко на польському кордоні

Польські прикордонники конфіскували в дитини ексдепутатки Київської міської ради Олени Терещенко закордонний паспорт. Причиною стало те, що один із в'їзних штампів був обведений кульковою ручкою. Про це ексдепутатка розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

«У дитини на польскому кордоні прямо зараз конфіскували паспорт з британською візою лише через те, що він давно ручкою обвів машинку на якомусь з в'їзних штампів (і цього ніхто не помітив, декілька років він перетинав кордони без проблем», – написала Терещенко. За її словами, дійсність розмальованого штампу можна перевірити у комп’ютері.

«Жодних підстав для конфіскації немає. Штамп не є підробним, паспорт не є підробним. Паспорт є власністю України, тим більш з дійсною візою Великої Британії», – обурюється ексдепутатка.

Вона розповіла, що її син мав з‘їздити на три дні в Лондон зі своїм класом. Ця подорож – його давня мрія.

«Клас уже в аеропорту, готується до посадки на літак. Дитина, якій щойно виповнилося шість років, ридає безперервно вже декілька годин. І я опускаю нюанси поводження з нами тут… І звідси ми без паспорту не вийдемо, бо інакше потім не доведемо, що він не був підробним», – додала Терещенко.

Польські прикордонники вилучили паспорт в шестирічного сина ексдепутатки Київради фото 1
скріншот із фейсбук-сторінки Олени Терещенко

Нагадаємо, що запуск нової системи «в'їзду-виїзду» (Entry-Exit System) для осіб, що перетинають кордони Шенгенської зони, було втретє відтерміновано. Планувалося, що з третьої спроби блок все ж реалізує нові правила, відповідно до яких негромадяни ЄС мають залишати на кордоні відбитки пальців або фото, які вносяться до єдиної бази. Ініціативу двічі відкладали через позицію Франції, Німеччини та Нідерландів, які відповідальні за 40% усіх випадків заїзду іноземців до ЄС. Зараз, попри офіційне оголошення з боку Єврокомісії, держави все ще не готові до зміни порядку перетину кордону. Очікується, що міністрам закордонних справ країн ЄС запропонують альтернативні варіанти.

Теги: прикордонники Київрада Польща кордон Лондон син подорож

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