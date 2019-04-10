Сенат відмовився скорочувати фінансування Держдепу



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У Сенаті вважають, що скорочення коштів на діяльність Держдепу не є виправданим

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем у вівторок категорично відхилив прохання президента США Дональда Трампа скоротити бюджет Державного департаменту США більш ніж на 23 відсотки.

Про це повідомляє Reuters.

«Адміністрація запропонувала руйнівне скорочення фінансування, практично без логічного пояснення«, - заявив сенатор Патрік Ліхі, один з головних демократів у підкомітеті з асигнувань у Сенаті, який координує Державний департамент.

Ця пропозиція не проходить, підкреслив голова підкомітету з асигнувань Ліндсі Грем.

Адміністрація Трампа запросила близько 40 мільярдів доларів на фінансування Державного департаменту та його підрозділи допомоги, Агентства США з міжнародного розвитку, на фінансовий рік, який починається у жовтні.

Демократи і республіканці в Палаті представників також заявили, що вони відхилять запропоновані скорочення бюджету, створюючи основу для бюджетної суперечки із Білим домом.