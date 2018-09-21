Сенцов просить більше писати йому про конкретні події – правозахисниця



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Сенцов у листі написав, що йому дуже не вистачає конкретної інформації

Російська правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що український політв'язень у Росії Олег Сенцов просить у листах до нього більше розповідати про конкретні події, зокрема і про українських в'язнів у російських в'язницях.

«17 вересня Олег Сенцов написав лист. Сьогодні ми його отримали. Лист із двох частин. Одна - для колег із конкретними вказівками щодо постановки фільму за своєю п'єсою «Номери», - повідомила Щур на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

В іншій частині свого листа Сенцов, за словами правозахисниці, говорить про те, що йому дуже не вистачає конкретної інформації.

«Не «ахів та охів, сліз і соплей», які він отримує в 90 відсотках листів, а саме інформації про конкретні події, які відбуваються в світі навколо українських в'язнів у російських в'язницях, навколо цілей його голодування. Він перебуває в інформаційному вакуумі. Телевізор, і той зламався... Закінчилася підписка на «Нову газету», - зазначила Щур.

Вона процитувала уривок з листа українського політв'язня: «Так, я отримую досить листів. В основному 10-15 на тиждень. Але в основному це схоже на стогін від якогось одноманітного флешмоба, зокрема і зарубіжного. З іншого боку. Мені більше важливо, щоб щось відбувалося, ніж самому знати про це. Дія важливіше інформації про неї (...) Не ображайся на мене, якщо я буваю прискіпливий і різкий. З собою я ще жорстокіший, повірте. Просто без такого конкретного підходу та конкретних цілей не буде конкретних результатів, а я звик робити все добре, від малих питань до великих, і звик перемагати!»

Щур також звернула увагу на те, що про здоров'я Сенцов не пише взагалі.