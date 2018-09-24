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    Сенцов став почесним громадянином Парижа

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    Сенцов став почесним громадянином Парижа

    Муніципальна рада Парижа схвалила ініціативу Енн Ідальго

    Муніципальна рада столиці Франції проголосувала, щоб український політв'язень Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа.

    Про це у Twitter повідомила очільниця Парижа Енн Ідальго.

    Відтак, Муніципальна рада Парижа схвалила ініціативу Енн Ідальго.

    «Я дякую Муніципальній раді, яка одноголосно проголосувала за присвоєння звання почесного громадянина Парижа для Олега Сенцова. Париж завжди буде на стороні захисників індивідуальних свобод, свободи вираження думки і демократії», — повідомила Ідальго.

    7 вересня Енн Ідальго анонсувала, що запропонує на наступній сесії міської ради присвоїти Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.

    «Париж визнаний столицею прав людини. Він втілює в собі індивідуальні свободи, включаючи свободу вираження поглядів і захист демократії. Ми зобов'язані пропагувати ці цінності та боротися за їхнє шанування у всьому світі. Олег Сенцов повинен бути звільнений», — наголосила вона.

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