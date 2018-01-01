Сепаратист Бистряков потрапив до «Миротворця» через висловлювання про іноземців в АТО

Бистряков заявив, що на боці бойовиків воює лише місцеве населення, а військовим ЗСУ домопагають іноземці

Композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО. Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook. «Він не зміг сам заглянути в Чистилище і побачити російських військових злочинців, вбивають його



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Володимир Бистряков

Бистряков заявив, що на боці бойовиків воює лише місцеве населення, а військовим ЗСУ домопагають іноземці

Композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО. Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

«Він не зміг сам заглянути в Чистилище і побачити російських військових злочинців, вбивають його співвітчизників. Ми вирішили допомогти, помістивши його поруч з ними», - написали в «Миротворці».

Артиста звинувачують у публічній антиукраїнській пропаганді, підтримці проросійських терористичних організацій.