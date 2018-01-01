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    Сепаратист Бистряков потрапив до «Миротворця» через висловлювання про іноземців в АТО

    Бистряков заявив, що на боці бойовиків воює лише місцеве населення, а військовим ЗСУ домопагають іноземці
    Композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО. Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook. «Він не зміг сам заглянути в Чистилище і побачити російських військових злочинців, вбивають його
    • Сьогодні, 17:58
    • Розсилка
    <span>Володимир Бистряков&nbsp;</span>
    Володимир Бистряков 

    Бистряков заявив, що на боці бойовиків воює лише місцеве населення, а військовим ЗСУ домопагають іноземці

    Композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО. Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

    «Він не зміг сам заглянути в Чистилище і побачити російських військових злочинців, вбивають його співвітчизників. Ми вирішили допомогти, помістивши його поруч з ними», - написали в «Миротворці».

    Артиста звинувачують у публічній антиукраїнській пропаганді, підтримці проросійських терористичних організацій.

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