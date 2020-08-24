Білий дім запросив лідерів Сербії та Косова на переговори до США



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Сполучені Штати «з нетерпінням чекають важливих переговорів»

Першочерговим завдання переговорів між Сербією та Косово розв'язання економічних питань у двосторонніх відносинах

Переговори щодо врегулювання відносин між Сербією та Косовом планується провести 4 вересня у Вашингтоні.

Про це повідомляє RTS із посиланням на керівника пресслужби Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Еліота.

«Помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн запросив президента Сербії та прем'єр-міністра Косова до Вашингтона 4 вересня. Переговори були перенесені на два дні з 2 вересня. Сполучені Штати з нетерпінням чекають цих важливих переговорів із президентом Вучичем і прем'єр-міністром Хоті», - заявив Еліот.

Зазначається, що першочерговим завдання переговорів між Сербією та Косово розв'язання економічних питань у двосторонніх відносинах.

Речник підкреслив, що у Вашингтоні «вірять у прогрес в економічних перемовинах, включаючи створення нових робочих місць та прискорення господарського зростання – як перші кроки у налагодженні мирного процесу».

Нагадаємо, у липні Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви.