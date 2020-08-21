«Скосили з кулемета». Володар «Золотого м’яча» Лука Модріч розповів, як сербські четники вбили його діда



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Лука Модріч у формі дитячої команди рідного Задара Світлина - Instagram Луки Модріча

Сумну історію хорватський футболіст згадав на сторінках своєї автобіографії

Віце-чемпіон світу-2018, володар «Золотого м’яча» найкращому футболістові світу 2018 року, чотириразовий переможець Ліги чемпіонів у складі мадридського «Реалу», 34-річний хорватський футболіст Лука Модріч згадав, як сербські четники вбили його діда.

Історія вперше пролунала на сторінках автобіографічної книги Луки, яку він нещодавно презентував у співавторстві з Робертом Маттеоні.

Ось той моторошний відрізок.

«Щойно я став достатньо дорослим, щоб самостійно гуляти, дідо брав мене з собою, куди б він не ходив. Незалежно від того, чи відкидати лопатою сніг, укладати сіно, вивозити худобу на пасовисько, купувати будівельні матеріали, проводити всілякі ремонти, а також цілу низку інших речей, які потрібно було зробити навколо будинку, дід завжди ставився до мене як до свого помічника.

Але на початку 90-х років колишня Югославія розпадалася, Хорватія оголосила незалежність і почалася війна. Серби почали контролювати гірську місцевість, де жив дід, атмосфера стала напруженою та небезпечною.

Більшість жителів виїхали, але бабуся і дідусь Луки залишилися. Були періодичні повідомлення про групи четників, сербських націоналістичних злодіїв, котрі кочували гірськими дорогами. Одного разу бабуся зателефонувала, щоб сказати, що вона бачила вантажівки сербської армії на дорозі, а її чоловік не повернувся з пасовища.

Сучасний звіт повідомляє, що того ранку група четників вирушила по звивистих гірських дорогах, співаючи націоналістичні пісні. Вони натрапили на дідуся Луки, коли він гнав отару овець і кіз на пасовисько. Вони накинулися на чоловіка, кричали, сповнені кровожерливості.

«Хто ти, що ти тут робиш? Це сербська земля», - переповідали слова четників випадкові свідки. Потім вони скосили діда з кулемета на близькій відстані. Вони залишили його там і рушили далі, щоб продовжувати звірства. Того дня четники вбили шістьох інших невинних чоловіків. Ніхто з убивць ніколи не був притягнутий до відповідальності. Тато Луки знайшов бездиханне тіло власного батька і привіз його додому.

«Я не знав, що сталося, коли діда привезли до нас додому», - згадує Лука. «Єдине, що я відчував – це горе. Батько підвів мене до труни. Він сказав: «Синку, іди попрощатися з дідусем». Я не міг усвідомити, що востаннє я його бачив. Батьки вивели мене з кімнати – вони хотіли відсторонити мене від трагедії».

Зауважимо, що народився Лука Модріч 9 вересня 1985 року в місті Задар. Під час війни Хорватії за незалежність на початку 90-х років сім'я Луки змушена була переїхати в Затон. Після того, як його батько повернувся з армії, Лука почав грати у футбол у місцевій Академії спорту.

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