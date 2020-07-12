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    У світі

    Лідери Косова та Сербії узгодили теми для зустрічі в Брюсселі

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    Сторони зустрінуться у Брюсселі 16 липня - Лідери Косова та Сербії узгодили теми для зустрічі в Брюсселі
    Сторони зустрінуться у Брюсселі 16 липня

    Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви

    Президент Сербії Олександр Вучич повідомив про узгодження тем для проведення переговорів з Косово під час зустрічі, яка запланована на 16 липня в Брюсселі.

    Про це Вучич написав в Instagram.

    «Діалог під егідою ЄС триває після перерви тривалістю у 20 місяців. Теми для зустрічі у Брюсселі у четвер були узгоджені», - повідомив Вучич.

    Раніше Вучич провів консультації з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Борреллем та спеціальним представником ЄС з питань діалогу між Белградом та Приштіною Мірославом Лайчаком.

    Нагадаємо, Сербія та Косово погодилися поновити переговори після більш ніж півторарічної перерви.

    В рамках цього процесу після консультацій має відбутися зустріч сторін у Брюсселі 16 липня.

    ЄС політика Сербія Косово Брюссель президент
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