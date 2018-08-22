За чим Кирило летить до Вселенського патріарха

Щодо ідеї «відновлення митрополії Константинопольського Патріархату в Україні»

Всі ієрархи, які звернулися до Вселенського Патріарха у квітні цього року - просили надати Томос про автокефалію, а не створити митрополію.

Президент і Парламент просили надати Томос про автокефалію, а не створити митрополію.

Всі переговори (світські та церковні) від квітня місяця і дотепер - ведуться щодо автокефалії, а не митрополії. При чому під час переговорів не раз наголошувалося саме на цьому.

Як я вже писав раніше, хоча максимум, з яким Московський патріарх летить до Стамбулу наприкінці серпня, це - умовити Вселенського Патріарха «залишити все, як є», однак керівництво МП не може не розуміти, що цей максимум - недосяжний.

Тому він - лише відправна точка у переговорах, реалістична мета яких з боку Московського патріарха - максимально відстрочити прийняття Константинополем рішення про автокефалію Церкви в Україні. В МП переконані, що після виборів влада в Україні зміниться на прихильну до Кремля, і «проект автокефалії» буде «похований».

Після прямих заяв Вселенського Патріарха (озвучених у Києві 27-28 липня) про те, що процес розпочато і його остаточна мета - автокефалія Церкви в Україні, московська сторона не може не розуміти, що згода Константинополя «відстрочити» автокефалію, оголошена після переговорів з п. Кирилом - була би для Фанару рівнозначною відступу від вже оголошеної позиції. А тому - неприйнятною.

Єдине, що на мою думку, з точки зору керівництва МП могло би задовольнити і їх, і «надати можливість Фанару зберегти обличчя» - це ідея «проміжної митрополії».

Адже у МП добре розуміють, яке обурення в Україні викличе рішення замість єдиної та автокефальної (незалежної) Церкви - утворити четверту юрисдикцію, залежну від Фанару. Саме такі наслідки (обурення, посилення протистояння, ще більша фрагментація Церкви в Україні, перетворення Константинополя з авторитетного арбітра на сторону протиборства) - найбільш бажані для МП. І головне - МП досягає своєї тактичної мети: максимально відстрочити вирішення українського питання.

Повторюся: за 5 місяців (від квітня і дотепер) процесу церковно-державних переговорів жодного разу навіть сама можливість сценарію «проміжної митрополії» не обговорювалася - адже всі сторони визнають не реалістичність ідеї, яка буде не вирішенням проблеми, а її ускладненням.

Тому логічне пояснення появи розмов про «митрополію» саме напередодні візиту п. Кирила в Стамбул – для мене полягає в намаганні МП через свої канали просунути таку ідею в Константинопольський Патріархат як нібито «мирний компроміс». А насправді – досягнути своєї мети-мінімум: не допустити проголошення Томосу автокефалії до виборів в Україні.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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