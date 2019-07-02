Сергій Іванов про російське громадянство Соколова: нова влада вперто пре по граблях



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Михайло Соколов

Ми не ведемо до Ради брехунів і росіян: блогери вимагають від «Слуги народу» виключити Соколова зі списку

Українські блогери підтвердили російське громадянство Михайла Соколова, який балотується до Верховної Ради під 99-м номером списку «Слуги народу».

Нагадаємо, першим про російське громадянство Соколова повідомив одеський активіст Сергій Стерненко. Він опублікував копії документів, згідно з якими Соколов отримав паспорт громадянина РФ у 2001 році, а в 2016 році – закордонний паспорт РФ. В інтерв'ю Censor.net глава «Слуги народу» Дмитро Разумков заявив: якщо ця інформація підтвердиться, Соколова зі списку виключать.

Тим часом українські блогери провели своє розслідування і з'ясували: під прохідним номером списку «Слуги народу» до Верховної Ради України дійсно балотується громадянин країни-агресора. Так, наявність у Соколова паспорта РФ підтверджує офіційний сайт Федеральної податкової служби РФ, сайт головного управління з питань міграції МВС Росії, а також сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, пише Сергій Іванов.

«Перевірити цю інформацію можна дуже просто і дуже швидко, оскільки існують офіційні російські ресурси, які підтверджують, що паспорт громадянина РФ Соколова Михайла Юрійовича 4001 №873592 станом на сьогодні є дійсним, – пише Іванов. – Не розумію, чому нова влада так вперто пре по граблях. Може, на Банковій працюють глушилки здорового глузду, а може, нічого глушити».

Водночас 26 червня Соколов у своєму блозі на УП писав, що від російського паспорта відмовився. Однак офіційні джерела ФПС РФ спростовують його слова. «Давайте домовимося про важливі деталі на виборах. Усього про дві. Перша – у Верховній Раді України не можуть бути громадяни Росії. Тому що ми не провінція РФ, не федеральний округ РФ – ми взагалі незалежна країна. Хоча це їх дратує – не наші проблеми. Друга – ми не ведемо до Ради брехунів. Просто тому, що й без того проблем вистачає, навіщо ще брехню легалізувати», – написав політтехнолог Кирило Сазонов.

Ситуацію з громадянством і брехнею Михайла Соколова раніше також коментували блогери Володимир Цибулько та Сергій Руденко.