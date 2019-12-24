«Серп і молот»? Суд ліквідував фірму депутата «Самопомочі», який опирався декомунізації



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Карикатура на комуністичну символіку

Мін’юст через суд припинив діяльність харківського підприємства, яка за чотири роки не виконала закон

Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов міністерства юстиції щодо припинення діяльності місцевого Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «Серп і молот».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 16 грудня.

У суді позивач зазначив, що кілька разів письмово звертався до харківської фірми з проханням надати пояснення щодо причин неприведення свого найменування у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», який діє з травня 2015 року.

Крім цього, комісія Мін’юсту з питань дотримання закону про декомунізацію склала правовий висновок стосовно не можливості використанні у назвах підприємств і організацій словосполучення «Серп і молот». Згідно з цим висновком, «Серп і молот» були головною державною емблемою колишнього Радянського Союзу, союзних і автономних республік та активно використовувалась різними військово-політичними групами у період революції та громадянської війни на території колишньої Російської імперії у 1917-1921 роках.

Також «Серп і молот» застосовувався до середини 30-х років, в період дії конституцій 1918 і 1924 роки; використовувався на державному друці і у державному гербі для внутрішньосоюзного користування, а також як гриф на ділових паперах.

«Використання зазначеної символіки у назві відповідача підпадає під дію закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», - сказано у висновку міністерської комісії.

Окружний адмінсуд, задовольняючи позов, зазначив, що 16 липня 2019 року Конституційний суд визнав конституційним закон про декомунізацію. І додав, що припинення діяльності ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Серп і молот»

є підставою, що тягне за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Підприємство-відповідач частково погодилося з претензіями Мін’юсту і не заперечувало про задоволення цього позову.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, харківське підприємство «Серп і молот», яке спеціалізується на литті сталі, зареєстровано у листопаді 2013 року. Власником є теперішній депутат Харківської міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» Олексій Бебешко. Також працював директором департаменту земельних відносин Харківської міської ради.