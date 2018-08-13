Сестра Сенцова не виключає, що у справі брата йдеться про особисту образу Путіна



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Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан

Сенцов у суді назвав Путіна «кривавим карликом»

Справа Сенцова, можливо, – це особиста образа Путіна через те, що режисер його назвав у суді «кривавим карликом», а цього Путін сильно не любить. Олег Сенцов – єдиний політв’язень, хто так висловився, і, ймовірно, це зіграло свою роль.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявила сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

Сестра Сенцова, говорячи про обмін українського режисера, зауважила, що їй не відомо, що господар Кремля хоче взамін.

«Це все на межі чуток, і я не вірю, що тут можливо обміняти на людину. Можливо, на якісь умови, але що це за умови і що конкретно хоче Путін, я сказати не можу. І чи хоче взагалі? Може, ті чутки правдиві, що він просто хоче смерті Сенцова, щоб показати іншим», – припустила Каплан.

Вона зазначила, що, коли його затримали, співробітникам ФСБ наряд чи було відомо, що він – режисер.

«Спочатку там просто хапали проукраїнськи налаштованих людей, а потім все закрутилося так, що він став доволі цінним заручником. На жаль, це так. Плюс іще те, і це теж на межі чуток, що це особиста образа Путіна через те, що Олег його назвав у суді з-за грат «кривавим карликом», чого Путін сильно не любить. Олег – єдиний політв’язень, хто так висловився. Можливо, це зіграло свою роль», – припустила Каплан.

Вона переконана, що петицію на сайті Білого дому, у якій йдеться про заклик звільнити Олега Сенцова і яку на сьогодні підписали 8 тисяч осіб, підтримають необхідні 100 тисяч громадян: «Я переконана, що підпишуть точно, а далі продовжуватимемо боротися».

Нагадаємо, на сайті петицій адміністрації президента США розміщено звернення до Білого дому задіяти всі важелі для порятунку політв'язня Кремля Олега Сенцова.