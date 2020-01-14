Севастополю збережуть статус до деокупації Криму



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Фото: Крим. Реалії

Поки Севастополь тимчасово окупований, він матиме цей статус

У законопроекті про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади у статті 133 місто Севастополь згадується як окрема адміністративно-територіальна одиниця України. Про це написав постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич у Facebook.

Кориневич вважає, що жодне місто України не повинно мати спеціального статусу, але поки Севастополь тимчасово окупований, він матиме цей статус.

«Але допоки АР Крим та м. Севастополь є тимчасово окупованими територіями і обидві згадуються у резолюціях міжнародних організацій, і допоки статус Криму на рівні Конституції не змінено, видається за доцільне, з метою дотримання сталості позиції України на міжнародній арені, залишити м. Севастополь як окрему адміністративно-територіальну одиницю у Конституції України», - додав він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба раніше заявив, що українська делегація може повернутися до ПАРЄ уже в січні 2020 року. Зазначимо, що вчора у Раді зареєстрували проект постанови №2718 «Про заяву Верховної ради України «Щодо участі Постійної делегації Верховної ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році».

Зазначимо, Європейський парламент вважає, що агресія Російської Федерації проти України та Грузії становить загрозу для всього континенту.