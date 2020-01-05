У Чорне море на буксирі зайшов російський військовий корабель



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У російського корабля сталася поломка двигунів

Великий десантний корабель Військово-морських сил Росії «Орськ» зайшов в Чорне море нібито через несправність судна.

Про це передає одеське видання «Думская».

У російського корабля сталася поломка двигунів. Корабель зайшов у море на океанському буксирі МБ-304. Фото процесу буксирування судна в окупований Севастополь зробив турецький шипспоттер Yörük Işık.

Наголошується, що «Орськ« виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

Нагадаємо, 15 грудня в чорноморські води увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Він разом з десантним кораблем «Уітбі Айленд» брав участь у міжнародних навчаннях «СіБриз».