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    У Чорне море на буксирі зайшов російський військовий корабель

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    У Чорне море на буксирі зайшов російський військовий корабель

    У російського корабля сталася поломка двигунів

    Великий десантний корабель Військово-морських сил Росії «Орськ» зайшов в Чорне море нібито через несправність судна.

    Про це передає одеське видання «Думская».

    У російського корабля сталася поломка двигунів. Корабель зайшов у море на океанському буксирі МБ-304. Фото процесу буксирування судна в окупований Севастополь зробив турецький шипспоттер Yörük Işık.

    Наголошується, що «Орськ« виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

    Нагадаємо, 15 грудня в чорноморські води увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Він разом з десантним кораблем «Уітбі Айленд» брав участь у міжнародних навчаннях «СіБриз».

    Чорне море Севастополь корабель
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