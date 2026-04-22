«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги

Вітчизняний гранд повернувся в одноосібні лідери турніру

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращих гравця і тренера 24-го туру нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Оборонець донецького «Шахтаря» Валерій Бондар визнаний найкращим серед футболістів. У звітному турі саме центрбек приніс «гірникам» надважливу перемогу над «Поліссям» із Житомира. Гранд оформив мінімальну звитягу.

Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран став найкращим серед тренерів. Успіх у протистоянні з «поліськими вовками» та паралельна невдача черкаського ЛНЗ дозволили «гірникам» повернутися на першу сходинку в таблиці УПЛ. Донеччани тепер випереджають «насінників» на три пункти з матчем у запасі.

Кого випередили Бондар і Туран

Оборонець обійшов вінгера «Колоса» з Ковалівки Ібрахіма Кане, здобувши 13 «перших виборів» проти десяти в малійця. До чільної п'ятірки також увійшли півзахисник рівненського «Вереса» Ігор Харатін, форвард «Металіста 1925» з Харкова Крістіан Мба та хавбек київського «Динамо» Володимир Бражко.

Тим часом Туран випередив керманича «Колоса» Руслана Костишина, який на чолі «хліборобів» якраз обіграв ЛНЗ (1:0). Замкнув трійку найкращих фахівців у 24-му турі головний тренер «Вереса» Олег Шандрук. Його підопічні розгромили «Олександрію» (3:0).

Символічна збірна 24-го туру Прем'єр-ліги

До команди найкращих потрапили представники семи команд. Найбільше делегатів у символічну збірну відрядили «Колос» і «Динамо» – по три. По одному футболісту делегували «Полтава», криворізький «Кривбас», «Шахтар», «Металіст 1925» і «Верес».

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Мінчев – Юрчец, Козік, Бондар, Цуріков – Калюжний, Харатін, Бражко – Кане, Пономаренко, Редушко. Загалом експерти загадали 33 футболістів та 8 тренерів під час визначення героїв 24-го туру, а також 69 кандидатів до символічної збірної.

До слова, напередодні «Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі біло-синіх оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.

Нагадаємо, «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.