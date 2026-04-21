Головна Новини
search button user button menu button

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Хлібороби» прагнуть легко заповнити трибуни в робочий день
фото: ФК «Колос»

Клуб знизив вартість перепусток до символічної плати

Ковалівський «Колос» змінив ціну квитків на матч 25-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти «Полтави». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Хлібороби» пішли на таке рішення після перенесення поєдинку. Спершу матч був запланований на суботу, 25 квітня. Утім, тепер його перенесли на п'ятницю, 24 квітня.

Через такі зміни керівництво «Колоса» встановити спеціальну ціну на квитки. Придбати перепустку на домашню арену ковалівців можна за 1 грн. Натомість вболівальники, які придбали квитки заздалегідь, можуть розраховувати на повернення коштів у повному обсязі.

Поєдинок між «Колосом» і «Полтавою» розпочнеться о 15:30. На трибуни домашньої арени «хліборобів» допустять 500 вболівальників.

До слова, криворізький «Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» зі Львова. У складі команди Патріка ван Леувена відзначився Юрчец. Натомість у власні ворота забили Клименко та Ясінський.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.

Теги: фанати НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полтава» квиток УПЛ ФК «Колос» (Ковалівка)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua