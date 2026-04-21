Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню

«Хлібороби» прагнуть легко заповнити трибуни в робочий день

Клуб знизив вартість перепусток до символічної плати

Ковалівський «Колос» змінив ціну квитків на матч 25-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти «Полтави». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Хлібороби» пішли на таке рішення після перенесення поєдинку. Спершу матч був запланований на суботу, 25 квітня. Утім, тепер його перенесли на п'ятницю, 24 квітня.

Через такі зміни керівництво «Колоса» встановити спеціальну ціну на квитки. Придбати перепустку на домашню арену ковалівців можна за 1 грн. Натомість вболівальники, які придбали квитки заздалегідь, можуть розраховувати на повернення коштів у повному обсязі.

Поєдинок між «Колосом» і «Полтавою» розпочнеться о 15:30. На трибуни домашньої арени «хліборобів» допустять 500 вболівальників.

