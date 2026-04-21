«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України

Матвій Пономаренко оформив дубль
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд оформив виїзну перемогу в турнірі

Київське «Динамо» здолало «Буковину» з Чернівців (3:0) у 1/2 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Зі старту обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Спершу м'яч узяли під контроль «жовто-чорні», а згодом ініціативу перехопили кияни. Тим не менше, перший момент змарнувала «Буковина» – Нещерет потягнув і удар Дахновського з центру штрафного, і добивання Підлепенця з кількох метрів.

Та відразу після екватору першого тайму в рахунку повело «Динамо». Гол вийшов із присмаком скандалу. Під час атаки чернівчан оборонець «жовто-чорних» Бусько впав у центрі поля. Однак, його одноклубники продовжили атакувати, втратили м'яч і проґавили контратаку, на фініші якої Пономаренко в дотик замкнув простріл Волошина.

Такий розвиток подій запалив пристрасті. Лава запасних «Буковини» лютувала, а трибуни почали вправлятися у неприємних епітетах на адресу арбітра. Проте, вина суддівської бригади, як і «Динамо», в цьому епізоді під величезним питанням.

Самого Буська забрали з поля на ношах. Зі стадіону його доправили до лікарні для ґрунтовного обстеження. Виявилося, що оборонець втратив свідомість і скаржився на головний біль.

Новий спалах активності припав на кінцівку першої половини. На постріл Груші повз стійку кияни відповіли ударом Редушка в голкіпера. А на 43-й хвилині «Динамо» вибігло в зразкову контратаку. Волошин утік правим флангом і холоднокровно переграв Пенькова.

«Буковина» могла розмочити рахунок до перерви. Однак, Нещерет виявився на висоті після удару Дахновського. На старті же другого тайму суперники обмінялися моментами. Михавко не переграв голкіпера головою після кутового, а ворота «біло-синіх» впорався з пострілом Прокопчука.

Проте, перехопити ініціативу «Буковині» так і не вдалося. Більше того, в останній чверті поєдинку активнішими були підопічні Ігоря Костюка. Спершу Волошин із центру штрафного пробив над поперечиною. А потім він передачею з лівого флангу вивів Пономаренка на порожні ворота – 3:0 в підсумку.

Отже, «Динамо» стало першим фіналістом Кубка України. Другий фіналіст визначиться в поєдинку харківського «Металіста 1925» та «Чернігова». Матч відбудеться у середу, 22 квітня.

Кубок України. 1/2 фіналу

«Буковина» – «Динамо» – 0:3

  • Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

До слова, криворізький «Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» зі Львова. У складі команди Патріка ван Леувена відзначився Юрчец. Натомість у власні ворота забили Клименко та Ясінський.

Нагадаємо, «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.

