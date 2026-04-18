Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України

Екстренер «Динамо» без роботи з листопада 2025 року

Колишній головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував потенційну можливість стати наставником збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку тренера в Instagram.

Що сказав Шовковський

Олександр Шовковський поспілкувався з уболівальниками в соцмережах, де відповів на запитання про можливість очолити національну збірну України.

«Це рівень максимальної відповідальності, і рішення щодо призначення ухвалюється конкретними людьми, які несуть за це повну відповідальність. На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення – інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення», – розповів Шовковський.

Що відомо про роботу Шовковського у якості тренера

Шовковський очолював київське «Динамо» з 2023 по 2025 рр. Разом з «біло-синіми» він виграв чемпіонат України в сезоні 2024/25. Київський клуб звільнив Шовковського у листопаді 2025 року. На той момент «Динамо» посідало сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ і виграло лише один матч із останніх дев'яти у чемпіонаті. Після Шовковського головним тренером команди став Ігор Костюк.

Також 51-річний фахівець має досвід роботи в штабі Мірчі Луческу в київському клубі та роботи в національній збірній України під керівництвом Андрія Шевченка.

Нагадаємо, наразі головним тренером збірної України є Сергій Ребров, під чиїм керівництвом команда не змогла вийти на Чемпіонат світу-2026. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час виступу на Конгресі УАФ озвучив термін, коли ухвалить рішення щодо нового тренера збірної України.