Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України

Святослав Василик
Олександр Шовковський заговорив про можливість очолити збірну України
фото: ФК Динамо

Екстренер «Динамо» без роботи з листопада 2025 року

Колишній головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський прокоментував потенційну можливість стати наставником збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку тренера в Instagram.

Що сказав Шовковський

Олександр Шовковський поспілкувався з уболівальниками в соцмережах, де відповів на запитання про можливість очолити національну збірну України.

«Це рівень максимальної відповідальності, і рішення щодо призначення ухвалюється конкретними людьми, які несуть за це повну відповідальність. На сьогоднішній день офіційної пропозиції від людей, які мають повноваження її робити, мені не надходило. Водночас були дзвінки, розмови, обговорення – інтерес до цієї теми є, але важливо розділяти розмови і конкретні рішення», – розповів Шовковський.

Що відомо про роботу Шовковського у якості тренера

Шовковський очолював київське «Динамо» з 2023 по 2025 рр. Разом з «біло-синіми» він виграв чемпіонат України в сезоні 2024/25. Київський клуб звільнив Шовковського у листопаді 2025 року. На той момент «Динамо» посідало сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ і виграло лише один матч із останніх дев'яти у чемпіонаті. Після Шовковського головним тренером команди став Ігор Костюк.

Також 51-річний фахівець має досвід роботи в штабі Мірчі Луческу в київському клубі та роботи в національній збірній України під керівництвом Андрія Шевченка.

Нагадаємо, наразі головним тренером збірної України є Сергій Ребров, під чиїм керівництвом команда не змогла вийти на Чемпіонат світу-2026. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко під час виступу на Конгресі УАФ озвучив термін, коли ухвалить рішення щодо нового тренера збірної України.

Читайте також

Джейдон Санчо найкращу гру демонстрував у Дортмунді
Списаний «Манчестер Юнайтед» нападник може втретє перебратися до Німеччини
19 березня, 17:34
«Орли» підходять фаворитом до протистояння
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій Реклама
9 квiтня, 13:05
Луїс Енріке вивів парижан на європейську вершину
Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення – журналіст
13 квiтня, 12:58
Карлуш Кейруш поїде на черговий Кубок світу
Екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Чемпіонатом світу 2026
14 квiтня, 10:28
Фінал Кубка України відбудеться на «Арені Львів» – джерело
Визначився стадіон, на якому пройде фінал Кубка України з футболу – ЗМІ
14 квiтня, 19:20
«Блаугранас» перед стартовим свистком у Мадриді
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
15 квiтня, 11:55
«Синьо-жовті» дивитимуться Чемпіонат світу 2026 по ТБ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Самборський викликав на збір 22 футболістів
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
16 квiтня, 15:10
Визначилися суперники збірної України U19 у фінальній частині Євро-2026
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
16 квiтня, 15:51

Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Польща попередила, що не допустить росіян і білорусів на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Комащук вперше у сезоні здобула медаль Кубка світу з фехтування
Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
«Буковина» вперше за 32 роки повернулася в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
