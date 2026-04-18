«Буковина» вперше за 32 роки повернулася в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу

Святослав Василик
«Буковина» бездоганно проходить сезон Першої ліги – 21 перемога, 3 нічиї і нуль поразок
фото: ФК Буковина

Клуб з Чернівців достроково гарантував собі прохідне місце в УПЛ

Чернівецька «Буковина» достроково гарантувала собі вихід в українську Прем'єр-лігу на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Як «Буковина» гарантувала собі путівку в УПЛ

До 24-го туру Першої ліги України «Буковина» підходила у статусі лідера чемпіонату із 63 очками. Щоб достроково гарантувати місце в УПЛ, чернівецькій команді потрібно було виконання двох умов: перемога у своєму матчі проти «Металіста» та невиграш третього у чемпіонаті «Лівого Берега» проти «Ниви».

У своєму матчі «Буковина» перемогла «Металіст» (2:1), а матч киян проти тернопільської «Ниви» завершився нічиєю 0:0. Завдяки цим результатам у «Буковини» перевага над третім місцем досягнула 19 очок за шість турів до фінішу турніру. Відтак, чернівецька команда гарантувала собі місце у топ-2, а отже і підвищення у класі.

Для «Буковини» це історичне повернення в еліту чемпіонату України. Востаннє на цьому рівні команда з Чернівців виступала ще у 1994 році.

Історичний сезон «Буковини»: що потрібно знати

У сезоні Першої ліги 2025/26 «Буковина» не програла жодного матчу: здобула 21 перемогу і лише три поєдинки завершила нічиєю. Серія без поразок налічує вже 24 матчі – це найдовша серія в історії чернівецької команди.

Також у сезоні 2025/26 «Буковина» увійшла в історію Першої ліги з рекордною серією перемог, яка налічує 13 матчів поспіль у чемпіонаті. Після 24-го туру нова переможна серія «Буковини» в чемпіонаті триває вже вісім поєдинків.

Крім цього, «Буковина» є найрезультативнішим клубом Першої ліги. За 24 тури команда забила 55 голів. Також чернівецький клуб має другий найменший показник пропущених голів у дивізіоні – 18. Менше має лише «Чорноморець», що йде другим у чемпіонаті – 13.

Нагадаємо, що «Буковина» продовжує виступи у Кубку України, де вдруге поспіль зіграє у півфіналі. За путівку у фінал команда зіграє з «Динамо» у вівторок, 21 квітня. Початок матчу – о 18:00.

Теги: УПЛ Перша ліга ФК «Буковина»

Читайте також

Владислав Кабаєв продовжить виступи в столиці України
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
26 березня, 11:59
Уболівальники техасців тепер підтримуватимуть двох українців
Українець з Другої ліги несподівано приєднався до клубу зі США
1 квiтня, 13:29
Майкон так і не повернувся в чемпіонат України
Бразильський гранд закрив заборгованість перед «Шахтарем»
1 квiтня, 17:59
Микола Шапаренко забив «левам» на виїзді
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ Реклама
4 квiтня, 10:10
Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
7 квiтня, 21:08
У першому колі «біло-сині» були сильнішими
«Металіст 1925» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ Реклама
11 квiтня, 12:38
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
13 квiтня, 16:25
«Динамо» перемогло «Зорю», перервавши серію з двох поразок
«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі
Вчора, 18:08
Лише у компенсований час «Металіст 1925» зумів забити єдиний м’яч у матчі із «Кудрівкою»
«Металіст 1925» в компенсований час дотиснув «Кудрівку» і повернув собі четверте місце в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 19:03

Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
«Металіст 1925» в компенсований час дотиснув «Кудрівку» і повернув собі четверте місце в Прем'єр-лізі
Світоліна програла Муховій і не зуміла вийти у фінал турніру у Штутгарті
Костюк вийшла у фінал турніру у Руані, в якому зустрінеться з сенсаційною Подрез
Українка Подрез стала фіналісткою свого дебютного турніру WTA в Руані
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

