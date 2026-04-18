«Буковина» вперше за 32 роки повернулася в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу

Клуб з Чернівців достроково гарантував собі прохідне місце в УПЛ

Чернівецька «Буковина» достроково гарантувала собі вихід в українську Прем'єр-лігу на сезон 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Як «Буковина» гарантувала собі путівку в УПЛ

До 24-го туру Першої ліги України «Буковина» підходила у статусі лідера чемпіонату із 63 очками. Щоб достроково гарантувати місце в УПЛ, чернівецькій команді потрібно було виконання двох умов: перемога у своєму матчі проти «Металіста» та невиграш третього у чемпіонаті «Лівого Берега» проти «Ниви».

У своєму матчі «Буковина» перемогла «Металіст» (2:1), а матч киян проти тернопільської «Ниви» завершився нічиєю 0:0. Завдяки цим результатам у «Буковини» перевага над третім місцем досягнула 19 очок за шість турів до фінішу турніру. Відтак, чернівецька команда гарантувала собі місце у топ-2, а отже і підвищення у класі.

Для «Буковини» це історичне повернення в еліту чемпіонату України. Востаннє на цьому рівні команда з Чернівців виступала ще у 1994 році.

Історичний сезон «Буковини»: що потрібно знати

У сезоні Першої ліги 2025/26 «Буковина» не програла жодного матчу: здобула 21 перемогу і лише три поєдинки завершила нічиєю. Серія без поразок налічує вже 24 матчі – це найдовша серія в історії чернівецької команди.

Також у сезоні 2025/26 «Буковина» увійшла в історію Першої ліги з рекордною серією перемог, яка налічує 13 матчів поспіль у чемпіонаті. Після 24-го туру нова переможна серія «Буковини» в чемпіонаті триває вже вісім поєдинків.

Крім цього, «Буковина» є найрезультативнішим клубом Першої ліги. За 24 тури команда забила 55 голів. Також чернівецький клуб має другий найменший показник пропущених голів у дивізіоні – 18. Менше має лише «Чорноморець», що йде другим у чемпіонаті – 13.

Нагадаємо, що «Буковина» продовжує виступи у Кубку України, де вдруге поспіль зіграє у півфіналі. За путівку у фінал команда зіграє з «Динамо» у вівторок, 21 квітня. Початок матчу – о 18:00.