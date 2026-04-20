Головна Новини
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Зрадник Олександр Половков дістався до справедливого фіналу
фото: з відкритих джерел

Сили оборони знищили колаборанта з футбольним минулим

Колишній оборонець алчевської «Сталі», луганської «Зорі» та низки інших клубів Олександр Половков ліквідований на війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зраднику України було 46 років. Він народився у Довжанську на Луганщині. На професіональному рівні заграв у 2000 році в дублі «Сталі». На рівні Вищої ліги дебютував у сезоні 2005/06. Також в еліті виступав за «Зорю».

У 2010-2012 роках Половков грав у чемпіонаті Узбекистану. Там він захищав кольори «Навбахора» з Намангана та «Андіжана». Залишився на окупованій з 2014 року частині Луганської області та пішов на співпрацю з окупантами. Виступав за місцеві псевдоклуби та непорозуміння під назвою «збірна ЛНР».

Найімовірніше, був мобілізований окупантами після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Місце ліквідації зрадника невідоме. Поховають його в окупованому Довжанську.

До слова, екскапітан збірної України Ігор Петров став президентом фейкового «Шахтаря». Окупанти створили псевдоклуб у Донецьку та заявили його в російську Другу лігу. Щоправда, домашні поєдинки самозванці проводять у Таганрозі.

Нагадаємо, нещодавно Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна смерть ФК «Зоря» ФК «Сталь»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua