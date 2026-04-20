ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну

Сили оборони знищили колаборанта з футбольним минулим

Колишній оборонець алчевської «Сталі», луганської «Зорі» та низки інших клубів Олександр Половков ліквідований на війні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зраднику України було 46 років. Він народився у Довжанську на Луганщині. На професіональному рівні заграв у 2000 році в дублі «Сталі». На рівні Вищої ліги дебютував у сезоні 2005/06. Також в еліті виступав за «Зорю».

У 2010-2012 роках Половков грав у чемпіонаті Узбекистану. Там він захищав кольори «Навбахора» з Намангана та «Андіжана». Залишився на окупованій з 2014 року частині Луганської області та пішов на співпрацю з окупантами. Виступав за місцеві псевдоклуби та непорозуміння під назвою «збірна ЛНР».

Найімовірніше, був мобілізований окупантами після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Місце ліквідації зрадника невідоме. Поховають його в окупованому Довжанську.

До слова, екскапітан збірної України Ігор Петров став президентом фейкового «Шахтаря». Окупанти створили псевдоклуб у Донецьку та заявили його в російську Другу лігу. Щоправда, домашні поєдинки самозванці проводять у Таганрозі.

Нагадаємо, нещодавно Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити будь-яку діяльність в окупованих регіонах України. Ідеться про АР Крим, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Херсонську області та місто Севастополь. Позов подала Федерація шахів України.