«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі

Аутсайдер чемпіонату не зміг перервати серію без перемог

У рамках 24-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги «Олександрія» на власному полі програла рівненському «Вересу» (0:3). Про це повідомляє «Главком».

«Жовто-чорні» спробували взяти м'яч під контроль у дебюті зустрічі. Проте, пропустили швидкий гол. Це Фабрісіо з меж штрафного головою ефектно замкнув навіс Гонсалвеша з лівого флангу.

«Олександрія» незабаром змарнувала нагоду зрівняти рахунок. Після стандарту Кампуш пробив головою повз стійку. Поступово гра заспокоїлася, а епіцентр подій змістився до простору між двома штрафними майданчиками.

Тим несподіванішим став другий гол «Вереса». Рівняни забили м'яч у роздягальню. Харатін зреагував на відскок та метрів із 25-ти майстерно поклав сферу в нижній кут воріт господарів.

У другій половині на полі побільшало боротьби. Зокрема, на межі фолу. Загалом арбітр виписав вісім «гірчичників». Натомість з моментами стало вкрай туго. Аж під завісу поєдинку гості додали в активності.

Спершу Шарай перевірив пильність голкіпера «Олександрії» ударом із гострого кута. А на останній хвилині основного часу рівняни оформили третій гол. Ндукве обікрав суперника та віддав пас на Годю, а той переадресував м'яч на порожні ворота – Баїя був точним.

«Верес» із перемогою в активі закріпився на десятій сходинці. Підопічні Олега Шандрука мають в активі 29 очок. Тим часом «Олександрія» іде передостанньою (12 пунктів), відстаючи від зони перехідних матчів на вісім балів.

До слова, криворізький «Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» зі Львова. У складі команди Патріка ван Леувена відзначився Юрчец. Натомість у власні ворота забили Клименко та Ясінський.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.