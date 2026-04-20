«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі

фото: ФК «Олександрія»

Аутсайдер чемпіонату не зміг перервати серію без перемог

У рамках 24-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги «Олександрія» на власному полі програла рівненському «Вересу» (0:3). Про це повідомляє «Главком».

«Жовто-чорні» спробували взяти м'яч під контроль у дебюті зустрічі. Проте, пропустили швидкий гол. Це Фабрісіо з меж штрафного головою ефектно замкнув навіс Гонсалвеша з лівого флангу.

«Олександрія» незабаром змарнувала нагоду зрівняти рахунок. Після стандарту Кампуш пробив головою повз стійку. Поступово гра заспокоїлася, а епіцентр подій змістився до простору між двома штрафними майданчиками.

Тим несподіванішим став другий гол «Вереса». Рівняни забили м'яч у роздягальню. Харатін зреагував на відскок та метрів із 25-ти майстерно поклав сферу в нижній кут воріт господарів.

У другій половині на полі побільшало боротьби. Зокрема, на межі фолу. Загалом арбітр виписав вісім «гірчичників». Натомість з моментами стало вкрай туго. Аж під завісу поєдинку гості додали в активності.

Спершу Шарай перевірив пильність голкіпера «Олександрії» ударом із гострого кута. А на останній хвилині основного часу рівняни оформили третій гол. Ндукве обікрав суперника та віддав пас на Годю, а той переадресував м'яч на порожні ворота – Баїя був точним.

«Верес» із перемогою в активі закріпився на десятій сходинці. Підопічні Олега Шандрука мають в активі 29 очок. Тим часом «Олександрія» іде передостанньою (12 пунктів), відстаючи від зони перехідних матчів на вісім балів.

До слова, криворізький «Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» зі Львова. У складі команди Патріка ван Леувена відзначився Юрчец. Натомість у власні ворота забили Клименко та Ясінський.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» достроково виграла Першу лігу. Команда повернулася в елітний дивізіон після 32-річної паузи. Востаннє чернівчани змагалися на цьому рівні ще в часи Вищої ліги.

Читайте також

Матвій Пономаренко нестримний навесні
«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги
31 березня, 10:27
Вітчизняні клуби та асоціація вирішили співпрацювати
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Младен Бартуловіч отримав визнання оглядачів УПЛ
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Петер Ітодо (ліворуч) приймає вітання одноклубників
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Динамо» перемогло «Зорю», перервавши серію з двох поразок
«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі
17 квiтня, 18:08
«Колос» мінімально переміг ЛНЗ в матчі 24-го туру УПЛ
ЛНЗ несподівано програв «Колосу» і може втратити лідерство в Прем'єр-лізі
18 квiтня, 15:17
Лише у компенсований час «Металіст 1925» зумів забити єдиний м’яч у матчі із «Кудрівкою»
«Металіст 1925» в компенсований час дотиснув «Кудрівку» і повернув собі четверте місце в Прем'єр-лізі
18 квiтня, 19:03
Криворіжці влаштували «Руху» розгром
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:25
Команди оформили першу нульову нічию туру
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29

Новини

«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
