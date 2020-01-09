Що у Зеленського на умі, те й у Сивохи на язиці

Іноді краще жувати ...

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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сделал хорошее дело. Привез детей из Красногоровки (под контролем Украины, но на самой линии разграничения под Донецком) в Киев на Рождество. Дети погуляли, потом поехали в Тернополь. Те самые дети, которые по звуку прилета различают калибр лучше, чем «уставшие в Киеве от войны» визуально. Респект, без вопросов. Но потом Сергей Анатольевич открыл рот и все опошлил хуже поручика Ржевского. Воистину – иногда лучше жевать, чем говорить. Потому что сразу поперли российские темники. А поскольку Сивохо «особа приближенная к императору» - это очень плохой сигнал. Что у Зеленского на уме, то у Сивохи на языке…

Итак, Сергей Сивохо заявил, что Церковь может выступить медиатором в конфликте на востоке Украины. Он не уточнил – какая именно Церковь. Хотя на украинской стороне есть все – от УПЦ (МП) до буддистов и Свидетелей Иеговы. А на той стороне даже католиков выгнали из храмов – только филиал РПЦ (то есть МП) имеет право работать. Но не будем забегать вперед. Я для понимания чистую цитату дам: «Все люди хотят мира. Церковь, естественно, как институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством... К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев... Церковь может выступить медиатором конфликта».

Сергей Анатольевич, про присутствие Церкви по обе стороны конфликта я писал выше. По обе стороны есть только московские попы. Просто у нас они часть общей картины, которых защищает закон, в том числе и международный. А по ту сторону московские попы имеют монополию и всех остальных – на улицу или на подвал. Примеров хватает и я не только про католиков. Это правда, это реальность и Сивохо тут либо вообще не владеет вопросом, либо откровенно лжет. По факту московские попы – так себе посредник. Они со старта (даже до начала матча) играли за команду противника. И благославляли боевиков на войну, кстати. Примеров и фото в Сети – хватает. Могут в РНБО дать советнику секретаря планшет с гуглом и доступом в интернет?

Второе по порядку, но первое по сути – нет сторон конфликта в виде Киева и Донецка, которым нужен медиатор. Их не было и нет. Стороны конфликта – Украина и Россия. А то, что озвучивает Сивохо – привычный российский темник про внутриукраинский конфликт, который нужно решать при посредничестве Церкви, Москвы, рептилоидов или кого-то еще. Главное, чтобы Украина признала конфликт внутренним и автоматически вывела россию из под санкций и судебных исков. То есть взяла на себя всю ответственность. Про Святогорскую Лавру (очень много лет уже статус этот вместо монастыря – учите хоть немного матчасть, кто пишет Сивохе тезисы!) упоминать вообще не стоит. Всегда была форпостом РПЦ вообще и русского мира в Донбассе в частности. Кстати, мне для понимания интересно – а то СБУ не в курсе с завидным упорством, а в Донецке и Славянске все знают. Где же прятались до старта нападения Стрелков и его команда из РФ? Где хранилось оружие для них? В лесу? В гостинице Славянска?

Подводя итоги не могу не отметить еще очень короткую цитату. Сивохо отметил, что "мир наступает тогда, когда молчат те, кто раньше разжигал войну". Сергей Анатольевич, а может когда агрессор уходит? Ну, нельзя же сказать, что гопники прекращают тебя бить, когда ты перестаешь орать, правильно? Гопник это Кремль, а никак не Украина. Я ничего не перепутал? Резюмирую – иногда лучше жевать, чем говорить. Даже если это портит фигуру. Зато не смотрят оценивающе с вопросом – «Дурак или предатель?»

Джерело: site.ua

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