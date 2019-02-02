Ще один аеропорт України почали патрулювати поліцейські з собаками



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До лютого патрулювання з кінологами було впроваджено в аеропортах у Києві, Борисполі, Одесі, Харкові і Львові

З листопада в аеропортах правоохоронці залучали кінологів до перевірки багажу понад 5 тисяч людей

З 1 лютого Міжнародний аеропорт у Дніпрі почали патрулювати поліцейські-кінологи зі службовими собаками.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Як зазначила начальник Відділу організації кінологічної діяльності Нацполіції Світлана Коломієць, з листопада минулого року поліція запровадила патрулювання зі спеціально навченими собаками в міжнародних аеропортах України. Відтак патрульні та кінологи вже пильнують місця перебування пасажирів у п’яти аеропортах – Києві, Борисполі, Одесі, Харкові і Львові.

За цей час правоохоронці залучали кінологів до перевірки багажу понад 5 тисяч людей.

Нагадаємо, в аеропорту «Київ» (Жуляни) 1 лютого затримувалися і були скасовані рейси у зв'язку з сильним туманом.