Ще один штат США прийняв закон про евтаназію



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Губернатор Нью-Джерсі підпише закон, що дає смертельно хворим право на евтаназію

У Сполучених Штатах губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі заявив, що підпише закон, який дозволяє невиліковно хворим пацієнтам звертатися за ліками, які призводять до смерті. Про це повідомляє NBC New York.

Губернатор-демократ це зазначив у своїй заяві 25 березня. Він стверджує, що підтримує заходи, прийняті законодавцями раніше.

Філ Мерфі (Phil Murphy), губернатор Нью-Джерсі

Отже, Нью-Джерсі приєднається до шести штатів США і округу Колумбія, які вже прийняли аналогічні закони. ЗМІ повідомляють, що з 2012 року американські законодавці безуспішно намагалися просунути це рішення.

Згідно із законопроектом, дорослі жителі Нью-Джерсі з прогнозом на життя не більше шести місяців зможуть вимагати ліки, що викликають смерть.

Проект губернатора включає кілька заходів, які законодавці назвали «гарантіями». Вони включають вимогу до пацієнтів зробити два запити на евтаназію, а також можливість скасувати запит.

Противники цього рішення стверджують, що законопроект зашкодить найуразливішим людям в суспільстві.

Раніше відповідний закон прийняли Каліфорнія, Колорадо, Гаваї, Орегон, Вермонт, Вашингтон і округ Колумбія.