Ще вісім років: адвокат пояснила «звільнення» двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримські татари Нурі Примов (ліворуч) і і Рустем Ваїтов (праворуч) вийшли на волю 22 січня Фото: Крим.Реалії

Другий термін для Ваїтова і Прімова передбачає ряд обмежень

Фігуранти севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустем Ваїтов та Нурі Прімов після звільнення з ув'язнення отримали ще один тюремний термін - вісім років.

Про це «Крим.Реалії» повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

За її словами, по суті, це другий термін для Ваїтова і Прімова, який передбачає ряд обмежень щодо знаходження обох звільнених в певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборону певних дій.

«Заборону залишати Сімферопольський район, Крим, заборону на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити», - розповіла Гемеджі.

Адвокат розповіла, що такі обмеження суттєво вплинуть на життя Прімова і Ваїтова.

«В останнього дочка - інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити у медичні клініки. Вони знаходяться за межами Сімферопольського району. Це патова ситуація: дитині погано, треба відвезти її до лікарні, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС. Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації», - уточнила вона.

Нагадаємо, 22 січня Рустема Ваїтова та Нурі Прімова звільнили з російського ув'язнення.

У січні 2015 року в окупованому Севастополі було заарештовано Руслана Зейтуллаєва, Нурі Примова, Рустема Ваїтова, у квітні – Ферата Сайфуллаєва. Процес над ними розпочався 1 червня 2016 року. Сторона обвинувачення просила для них від семи до 17 років позбавлення волі.

7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ув'язнив їх за участь у ісламській організації «Хізб ут-Тахрір», забороненій на території РФ у 2003 році. Зейтуллаєв дістав сім років колонії загального режиму, Ваїтов, Примов і Сайфуллаєв – по п'ять років кожен.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав цих чотирьох кримських мусульман політв'язнями, вказавши, що в їхній справі відсутні факти «скоєння чи підготовки учасниками цього об'єднання терактів де-небудь у світі».

«Хізб ут-Тахрір» – міжнародна ісламська політична організація, що закликає до об'єднання всіх мусульманських країн у халіфат, але відкидає терористичні методи боротьби. У межах українського законодавства «Хізб ут-Тахрір» є легальною організацією. У країнах Західної Європи та Північної Америки її також не заборонено, за винятком адміністративних обмежень на її діяльність у Німеччині.