Чубаров назвав дату масового маршу кримських татар на окупований півострів



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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров Фото: Главком

Уперших лавах маршу на Крим йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував масовий перетин кримськими татарами адміністративної межі з анексованим Кримом.

Про це він повідомив у коментарі «5 каналу».

Зазначається, що акція ненасильницького опору відбудеться 2 травня у пункті пропуску «Чонгар».

«Росія намагається всіма своїми можливостями викорчувати кримських татар зі своєї землі. Для нас це загроза існуванню, можливо, перша за останні (роки) з часів депортації, і вона дуже реальна», — наголосив Чубаров.

За його словами, у перших лавах маршу на Крим йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери.

Раніше Чубаров під час пресконференції в пресцентрі «Главкома» повідомляв, що незабаром відбудеться підготовка і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності».

Метою акції є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації, в реалізації ними ж прийнятих рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах та забезпечення тим самим захисту і дотримання прав і свобод кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців, всіх громадян України, які проживають в Криму, незалежно від їх національності.