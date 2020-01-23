Чубаров назвав дату масового маршу кримських татар на окупований півострів
Уперших лавах маршу на Крим йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував масовий перетин кримськими татарами адміністративної межі з анексованим Кримом.
Про це він повідомив у коментарі «5 каналу».
Зазначається, що акція ненасильницького опору відбудеться 2 травня у пункті пропуску «Чонгар».
«Росія намагається всіма своїми можливостями викорчувати кримських татар зі своєї землі. Для нас це загроза існуванню, можливо, перша за останні (роки) з часів депортації, і вона дуже реальна», — наголосив Чубаров.
За його словами, у перших лавах маршу на Крим йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери.
Раніше Чубаров під час пресконференції в пресцентрі «Главкома» повідомляв, що незабаром відбудеться підготовка і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності».
Метою акції є сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, Раду Європи та інші міжнародні організації, в реалізації ними ж прийнятих рішень на підтримку суверенітету, політичної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно-визнаних кордонах та забезпечення тим самим захисту і дотримання прав і свобод кримськотатарського народу - корінного народу Криму, етнічних українців, всіх громадян України, які проживають в Криму, незалежно від їх національності.