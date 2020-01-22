У Росії вийшли на волю два фігуранти севастопольської групи «Хізб ут-Тахрір»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рустем Ваїтов «відбував покарання» у Кургані

Ваїтов і Примов відбули весь строк ув'язнення

У Росії 22 січня звільнили двох фігурантів севастопольської групи у справі «Хізб ут-Тахрір» Рустема Ваїтова і Нурі Примова Про це повідомляє медіапроєкт «Ґрати» на своїй сторінці у Facebook.

Ваїтов відбував покарання у колонії міста Курган, Примов – у Республіці Марій Ел.

У коментарі «Крим.Реалії» адвокат Ваїтова Едем Семедляєв повідомив, що над його підзахисним після звільнення залишається адміністративний нагляд протягом восьми років.

«Це означає, що Рустем Ваїтов не зможе безперешкодно пересуватися по Криму чи за його межами. Йому потрібно буде брати дозвіл щоразу, коли він збереться кудись виїжджати. Він має перебувати за місцем прописки, відзначатиметься двічі на місяць, перебувати вдома з 22.00 до 6.00 години. Не може відвідувати місця великого скупчення людей», – зазначив адвокат.

Ваїтов і Примов відбули весь строк ув'язнення.

У січні 2015 року в окупованому Севастополі було заарештовано Руслана Зейтуллаєва, Нурі Примова, Рустема Ваїтова, у квітні – Ферата Сайфуллаєва. Процес над ними розпочався 1 червня 2016 року. Сторона обвинувачення просила для них від семи до 17 років позбавлення волі.

7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ув'язнив їх за участь у ісламській організації «Хізб ут-Тахрір», забороненій на території РФ у 2003 році. Зейтуллаєв дістав сім років колонії загального режиму, Ваїтов, Примов і Сайфуллаєв – по п'ять років кожен.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав цих чотирьох кримських мусульман політв'язнями, вказавши, що в їхній справі відсутні факти «скоєння чи підготовки учасниками цього об'єднання терактів де-небудь у світі».

«Хізб ут-Тахрір» – міжнародна ісламська політична організація, що закликає до об'єднання всіх мусульманських країн у халіфат, але відкидає терористичні методи боротьби. У межах українського законодавства «Хізб ут-Тахрір» є легальною організацією. У країнах Західної Європи та Північної Америки її також не заборонено, за винятком адміністративних обмежень на її діяльність у Німеччині.