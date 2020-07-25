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    Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі (відео)

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    <span>Попередньо, винуватцем став водій &laquo;Фольксвагена&raquo;, який виїхавши на зустрічну вдарив фуру в ліве колесо</span> - Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі (відео)
    Попередньо, винуватцем став водій «Фольксвагена», який виїхавши на зустрічну вдарив фуру в ліве колесо
    Фото: dtp.kiev.ua.

    Точне число загиблих в аварії не уточнюється. Обставини аварії ще з’ясовуються

    Біля села Семиполки під Києвом зіткнулися фура, легковик і маршрутка, є загиблі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Як зазначається, на місці вже працює поліція, рятувальники та медики. «Зіткнулися фура, легковий автомобіль та маршрутка. Від удару легковик перетворився на купу металу. Маршрутка на боці в кюветі. Є загиблі. На місці медики, поліція і СОГ. Рух утруднений. Будьте уважні і обережні, не поспішайте», – йдеться в повідомленні.

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    Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі (відео)
    Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі (відео)
    Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі (відео)
    Під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі (відео)
    Фото: dtp.kiev.ua.

    Точне число загиблих в аварії не уточнюється. Обставини аварії ще з’ясовуються.

    Загинув винуватець аварії. Попередньо, винуватцем став водій «Фольксвагена», який виїхавши на зустрічну вдарив фуру в ліве колесо, від чого її понесло прямо в лоб автобусу повного людьми! Завдяки майстерності водія автобуса, який уник лобового удару, отримав удар по дотичній після чого перекинувся і злетів у кювет! 

    «Винуватець загинув від множинних травм, намагалися реанімувати, але травми були не сумісні з життям. Госпіталізовано 9 осіб в середньої тяжкості. Іншим надавалася допомога на місці. Люди їхали з моря додому. Були сім’ї з дітьми», – ідеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 22 липня у Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста.

    Також нагадаємо, що 20 липня на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.

    Нагадаємо, на Дніпропетровщині водій маршрутки злетів у кювет і втік з місця ДТП.

    ДТП Київ автомобіль поліція
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