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    У Києві під час руху загорівся автомобіль

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    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу - У Києві під час руху загорівся автомобіль
    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу

    Внаслідок пожежі був пошкоджений моторний відсік, пластикові елементи передньої частини кузова та лакофарбове покриття

    В Дніпровському районі Києва під час руху зайнявся автомобіль Volkswagen Bora. Загоряння ліквідували рятувальники. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у місті Києві.

    «24 липня о 9:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Калачівській, 13, що у Дніпровському районі столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, рятувальники встановили, що зайнявся автомобіль Volkswagen Bora. О 10:02 бійці ліквідували загоряння», – йдеться у повідомленні.

    Вказано, що внаслідок пожежі був пошкоджений моторний відсік, пластикові елементи передньої частини кузова та лакофарбове покриття.

    Зазначається, що на місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    «За словами власника, автівка зайнялась під час руху. Причина загоряння наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає», – повідомили у пресслужбі.

    До слова, у Затоці вночі 20 липня горіли дві бази відпочинку.

    Нагадаємо, 21 липня у столичному житловому комплексі на вулиці Стеценка горів дах новобудови. Відзначається, що будівля ще не введена в експлуатацію.

    Як повідомлялося, у Луганській області вже ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, яка почалася поблизу села Лопаскине Новоайдарського району після обстрілу.

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