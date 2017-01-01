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    «Що єднає українське суспільство сьогодні?» (дослідження)

    Європейська інтеграція, жадання ефективних реформ, мовне питання, врегулювання конфлікту на сході країни – у чому ще знаходить консолідацію українська нація?
    Сьогодні, 24 листопада, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Що єднає українське суспільство сьогодні?». Запрошені гості: Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД, яка презентуватиме дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?». Основою
    • 24 Листопада, 10:58
    • Розсилка

    Європейська інтеграція, жадання ефективних реформ, мовне питання, врегулювання конфлікту на сході країни – у чому ще знаходить консолідацію українська нація?

    Сьогодні, 24 листопада, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Що єднає українське суспільство сьогодні?».

    Запрошені гості: Юлія Тищенко, керівник Програм демократичних процесів УНЦПД, яка презентуватиме дослідження «Що єднає українське суспільство сьогодні?».

    Основою дослідження стали проведені фахівцями центру фокус-групи, а також соціологічні заміри у всіх областях країни (окрім Криму та непідконтрольних районів Донбасу), які на замовлення УНЦПД здійснив Київський міжнародний інститут соціології з 2 вересня по 25 жовтня 2017 р.

    Європейська інтеграція, жадання ефективних реформ, мовне питання, врегулювання конфлікту на сході країни – у чому ще знаходить консолідацію українська нація?

    Дослідження проведено в рамках проекту «Демократія та реформи в період конфлікту: виклики та рішення», що реалізує УНЦПД за підтримки NED.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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