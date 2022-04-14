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    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)

    У РФ солдатів забезпечують списаними бронежилетами - Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)

    У РФ солдатів забезпечують списаними бронежилетами

    фото: розвідка Міноборони

    Бронежилети зняли з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості

    Російські військовослужбовці, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують непридатне для використання спорядження. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

    12 березня російська залізниця доправила «новобранцям» вантаж із 5 006 одиницями бронежилетів. Але після прибуття вантажу з’ясувалося, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

    Українська розвідка заявляє, що мобілізовані солдати рф отримують як спорядження «непридатний до використання та списаний мотлох».

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    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)
    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)
    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)
    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)
    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)

    «Бронежилети зняли з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей «захист» фізично не здатен будь-кого реально захистити. Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо», – йдеться у повідомленні.

    Тим часом у РФ дружина окупанта виставила на продаж шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні.

    Також українська омбудсменка розповіла, що Росія не може упоратися із тією кількістю громадян України, які були вивезені на територію країни-агресора, і просто викидає українців із фільтраційних таборів на вулицю.

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    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)