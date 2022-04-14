Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами, що вже згнили (фото)

Бронежилети зняли з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості

Російські військовослужбовці, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують непридатне для використання спорядження. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

12 березня російська залізниця доправила «новобранцям» вантаж із 5 006 одиницями бронежилетів. Але після прибуття вантажу з’ясувалося, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Українська розвідка заявляє, що мобілізовані солдати рф отримують як спорядження «непридатний до використання та списаний мотлох».

«Бронежилети зняли з «тривалого зберігання», де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей «захист» фізично не здатен будь-кого реально захистити. Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо», – йдеться у повідомленні.

Тим часом у РФ дружина окупанта виставила на продаж шуруповерт, вкрадений чоловіком в Україні.

Також українська омбудсменка розповіла, що Росія не може упоратися із тією кількістю громадян України, які були вивезені на територію країни-агресора, і просто викидає українців із фільтраційних таборів на вулицю.



