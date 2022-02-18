Шеф «Суспільного» пояснив, за якими критеріями були обрані «чужі» ведучі нацвідбору Євробачення

Вперше за п’ять років ведучим відбору був не Сергій Притула

Рішення щодо того, що цьогорічний Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 вестимуть Марія Єфросініна і Тімур Мірошниченко, а не Сергій Притула, як в останні роки ухвалювалося «Суспільним» спільно із компанією-підрядником, що була безпосереднім виробником медіаверсії цьогорічного Нацвідбору, компанією Friends Productions. Про це повідомив голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, йдеться у матеріалі «Главкома» «Хто поїде на Євробачення? Голова правління «Суспільного» про скандал та план подальших дій».

Щодо кандидатури Тімура Мірошниченка, Чернотицький нагадав, що для Суспільного він є брендвойсом Євробачення та коментує конкурс від 2005 року, він також був ведучим Євробачення-2017, яке проходило у Києві.

Варто зазначити, що у 2017-2021 роках Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення постійно вів український шоумент та громадський діяч Сергій Притула.

Також «Суспільне» пояснило, як витрачені 20 млн грн, виділені на Євробачення.

Раніше стала відома справжня причина, чому Аліна Паш не поїде на Євробачення.

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