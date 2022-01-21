Притула не буде ведучим Євробачення: що сталося

Телеведучий зізнався, що зайнятий формуванням своєї політичної партії

Телеведучий Сергій Притула написав на своїй сторінці у соцмережі, що цього року не буде ведучим Нацвідбору Євробачення-2022. За його словами, у нього зараз є справи важливіші.

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«У мережі вже другий день активно обговорюють кандидатури ведучіх/ведучого чергового Нацвідбору Євробачення. Серед потенційних кандидатур фігурує моє прізвище. Щоб трохи полегшити життя журналістам та єврофанам, даю інформацію від першоджерела. Я не планував і не планую приєднуватись до Нацвідбору! Те, чим я зараз займаюся – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії. Зрештою, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів Нацвідбору. Як частинка колективу, який творив музичну історію України та привів мене до нагороди «Телетріумф», я залишусь разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі!» – поділився Сергій.

Нагадаємо, оголошено лонглист учасників нацвідбору на «Євробачення-2022».

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Фінал національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: Перший.