«Суспільне» пояснило, як витрачені 20 млн грн, виділені на Євробачення

«20 млн – це не ціна одного телеконцерту»

Витрачені на Національний етап відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 20 млн грн не є ціною лише одного концерту, до цієї суми увійшла вартість усього проєкту: від забезпечення реалізації телевізійної версії Національного відбору конкурсу Євробачення-2022 до поїздки з постановкою номера в Турині. Про це повідомляє голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький, йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто поїде на Євробачення? Голова правління «Суспільного» про скандал та план подальших дій».

Чернотицький зазначив, що вся інформація щодо витрат на проведення відбору відкрита і доступна на ресурсі Prozorro.

«До послуг, які надає нам підрядник, входять: проведення попереднього відбору виконавців, формування журі Нацвідбору, забезпечення голосування; творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії Нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета), а також передача прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення», – пояснив Микола Чернотицький.

Шеф «Суспільного» зазначив, що також у цю ж суму входить створення резервної телевізійної версії виступу представника України для показу під час проведення конкурсу в Італії на випадок, якщо формат конкурсу буде в онлайн-режимі через епідеміологічну ситуацію.

«Це передбачає повний цикл виробництва, а саме сценарне, сценічне, творчо-технічне, монтажне, звукове та графічне рішення, а також робота над сценографією та образом виконавця. Також підрядник має забезпечити та створити аудіовізуальне й художнє рішення виступу представника від України у Турині (постановка номера, забезпечити її реалізацію безпосередньо в Турині), включаючи організацію та забезпечення поїздки учасників, творчого та технічного персоналу тощо (зокрема бронювання та придбання авіаквитків, забезпечення туристичного страхування й тестування членів делегації замовника на Covid-19 тощо)», – підсумував Чернотицький.

Раніше продюсер і шоумен Ігор Кондратюк розказав, кого варто відправити на Євробачення замість Аліни Паш (відео).