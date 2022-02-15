Євробачення-2022: прикордонники не давали Аліні Паш довідок про в’їзд до окупованого Криму

Співачку запідозрили у підробці документа від ДПСУ ще кілька днів тому

Документ, наданий співачкою «Суспільному» як доказ відсутності порушення українського законодавства, може бути підробкою

Державна прикордонна служба не видавала переможниці нацвідбору на Євробачення 2022 Аліні Паш довідку про законний перетин державного кордону України в 2015 році. Про це повідомили представники Державної прикордонної служби на запит організатора національного відбору, передає «Суспільне».

«Держприкордонслужба не видавала документ про в'їзд у Крим з української території, який Аліна Паш надала «Суспільному», про це нам повідомили в ДПСУ», – йдеться у повідомленні мовника.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.

Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

Громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що ця інформація не відповідає дійсності, а співачка насправді відвідувала окупований півострів за допомогою російських авіаліній, незаконно прилетівши до Криму з Москви.

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