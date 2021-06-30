Відео гурту Go_A набрало мільйон переглядів (відео)

Композиція «Шум», нещодавно увійшла до топ-50 популярних треків в Сполучених Штатах

Акустична версія пісні «Шум» гурту Go_A, який цьогоріч представляв Україну на «Євробаченні-2021», зібрала понад мільйон переглядів. Про це розповіла солістка гурту на сторінці у Facebook.

Так, місяць тому музиканти поділилися у Мережі відео з акустичної версії треку «Шум», де фронтменка гурту постала у ролі господині, яка ліпить вареники. Варто додати, що ролик був знятий не на спеціально облаштованому майданчику, а у справжній кухні.

«Нам дуже приємно, що вам так сподобалась акустична версія «Шуму». Наш гурт щодня отримує сотні приємних повідомлень із різних куточків світу! Дуже вдячні кожному за підтримку!», – підписали ролик музиканти.

Нагадаємо, композиція «Шум», нещодавно увійшла до топ-50 популярних треків в Сполучених Штатах.

А ще раніше, наприкінці травня, пісня Go_A посіла перше місце у рейтингу світових трендів Spotify.

Також, пісня «Шум» потрапила до чарту Billboard.



