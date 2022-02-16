Рудницька випустила несподівану заяву щодо нацвідбору «Євробачення»

Анжеліка Рудницька запропонувала новий склад журі національного відбору

На тлі скандалу із учасниками нацвідбору «Євробачення» Анжеліка Рудницька виступила із цікавими ідеями щодо правил проведення наступних відборів та складу журі. Своє звернення вона назвала «офіційною заявою» та оприлюднила у Facebook.

«Ви із суботи вимагали від мене прийняття рішень, до яких я причетна не прямо. Але опосередковано, як хрещена мама українського шоу-бізнесу. Тож я вирішила. Усі наступні національні відбори «Євробачення» в Україні мають бути проведені із журі, в якому засідатимуть представники СБУ, прикордонної служби та РНБО. Жодного представника мовника, чи шоу-бізнесу. Силові структури мають привселюдно підтверджувати відповідність конкурсанта правилам та законам», – написала вона.

Також Рудницька переконана, що за пісню мають проголосувати виключно глядачі.

«Так. Це популізм. Але без популізму в нашій країні нічого не працює», – іронічно зауважила Рудницька.

До слова, скандал навколо Нацвідбору-2022 розгорається з новою силою, і тепер неприємності у гурту Kalush Orchestra, який на нацвідборі на Євробачення-2022 зайняв друге місце. Стало відомо, що учасник колективу Тимофій Музичук 2015 року публікував фото на Червоній площі.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.