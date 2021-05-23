«Євробачення-2021». Відео виступів усіх учасників гранд-фіналу
На сцені свої виступи показали 26 країн – по 10 фіналістів з двох півфіналів, представники країн «великої п’ятірки» і переможець «Євробачення-2019»
У суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».
На сцені свої виступи показали 26 країн – по 10 фіналістів з двох півфіналів, представники країн «великої п’ятірки» і переможець «Євробачення-2019».
Переможцем конкурсу став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна.
Усі виступи учасників гранд-фіналу «Євробачення-2021»:
Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Албанія: Anxhela Peristeri – Karma
Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
Росія: Manizha – Russian Woman
Мальта: Destiny – Je Me Casse
Португалія: The Black Mamba – Love Is On My Side
Сербія: Hurricane – Loco Loco
Велика Британія: James Newman – Embers
Греція: Stefania – Last Dance
Швейцарія: Gjon’s – Tears Tout l’Univers
Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
Іспанія: Blas Cantó – Voy A Quedarme
Молдова: Natalia Gordienko – Sugar
Німеччина: Jendrik – I Do not Feel Hate
Фінляндія: Blind Channel – Dark Side
Болгарія: Victoria – Growing Up Is Getting Old
Литва: The Roop – Discoteque
Україна: Go_A – Shum
Франція: Barbara Pravi – Voilà
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Норвегія: TIX – Fallen Angel
Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Італія: Måneskin – Zitti E Buoni
Швеція: Tusse – Voices
Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
Нагадаємо, 16 травня відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустили 3,5 тис. глядачів.
Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.
До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.