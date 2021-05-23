«Євробачення-2021». Відео виступів усіх учасників гранд-фіналу

На сцені свої виступи показали 26 країн – по 10 фіналістів з двох півфіналів, представники країн «великої п’ятірки» і переможець «Євробачення-2019»

У суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

На сцені свої виступи показали 26 країн – по 10 фіналістів з двох півфіналів, представники країн «великої п’ятірки» і переможець «Євробачення-2019».

Переможцем конкурсу став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна.

Усі виступи учасників гранд-фіналу «Євробачення-2021»:

Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албанія: Anxhela Peristeri – Karma

Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free

Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place

Росія: Manizha – Russian Woman

Мальта: Destiny – Je Me Casse

Португалія: The Black Mamba – Love Is On My Side

Сербія: Hurricane – Loco Loco

Велика Британія: James Newman – Embers

Греція: Stefania – Last Dance

Швейцарія: Gjon’s – Tears Tout l’Univers

Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Іспанія: Blas Cantó – Voy A Quedarme

Молдова: Natalia Gordienko – Sugar

Німеччина: Jendrik – I Do not Feel Hate

Фінляндія: Blind Channel – Dark Side

Болгарія: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Литва: The Roop – Discoteque

Україна: Go_A – Shum

Франція: Barbara Pravi – Voilà

Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Норвегія: TIX – Fallen Angel

Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Італія: Måneskin – Zitti E Buoni

Швеція: Tusse – Voices

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

Нагадаємо, 16 травня відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустили 3,5 тис. глядачів.

Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.

До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.