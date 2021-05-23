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    «Євробачення-2021». Відео виступів усіх учасників гранд-фіналу

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    Український гурт Go_A на &laquo;Євробаченні-2021&raquo;&nbsp;посів п'яте місце - «Євробачення-2021». Відео виступів усіх учасників гранд-фіналу
    Український гурт Go_A на «Євробаченні-2021» посів п'яте місце

    На сцені свої виступи показали 26 країн – по 10 фіналістів з двох півфіналів, представники країн «великої п’ятірки» і переможець «Євробачення-2019»

    У суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    На сцені свої виступи показали 26 країн – по 10 фіналістів з двох півфіналів, представники країн «великої п’ятірки» і переможець «Євробачення-2019».

    Переможцем конкурсу став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна.

    Усі виступи учасників гранд-фіналу «Євробачення-2021»:

    Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

    Албанія: Anxhela Peristeri – Karma

    Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free

    Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place

    Росія: Manizha – Russian Woman

    Мальта: Destiny – Je Me Casse

    Португалія: The Black Mamba – Love Is On My Side

    Сербія: Hurricane – Loco Loco

    Велика Британія: James Newman – Embers

    Греція: Stefania – Last Dance

    Швейцарія: Gjon’s – Tears Tout l’Univers

    Ісландія: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

    Іспанія: Blas Cantó – Voy A Quedarme

    Молдова: Natalia Gordienko – Sugar

    Німеччина: Jendrik – I Do not Feel Hate

    Фінляндія: Blind Channel – Dark Side

    Болгарія: Victoria – Growing Up Is Getting Old

    Литва: The Roop – Discoteque

    Україна: Go_A – Shum

    Франція: Barbara Pravi – Voilà

    Азербайджан: Efendi – Mata Hari

    Норвегія: TIX – Fallen Angel

    Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

    Італія: Måneskin – Zitti E Buoni

    Швеція: Tusse – Voices

    Сан-Марино: Senhit – Adrenalina

    Нагадаємо, 16 травня відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустили 3,5 тис. глядачів.

    Раніше переможниця «Євробачення-2016» Джамала назвала фаворитів цьогорічного фіналу пісенного конкурсу у Роттердамі.

    До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

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    Теги: Євробачення музика конкурс
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    «Євробачення-2021». Відео виступів усіх учасників гранд-фіналу