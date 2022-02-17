Хто поїде на Євробачення? Голова правління «Суспільного» про скандал та план подальших дій

«Суспільне» має право відмовитися від проведення відбору»

Скандал, який спалахнув на цьогорічному національному відборі конкурсу Євробачення-2022 на якусь мить навіть затьмарив щоденні новини про ймовірне вторгнення. Переможницю конкурсу, співачку Аліну Паш, було викрито у підробці документів, що засвідчували законність її поїздок в окупований Крим. Відповідно до правил конкурсу, за такого перебігу організатор відбору та транслятор Євробачення в Україні має визначити іншого переможця. Суспільний мовник уже звернувся до гурту Kalush Orchestra, який посів друге місце у нацвідборі, з пропозицією представляти країну на музичному конкурсі навесні в Турині. Очікується, що остаточне рішення буде ухвалене у п’ятницю, 18 лютого.

«Главком» звернувся до голови правління «Суспільного» Миколи Чернотицького з проханням прокоментувати скандальний перебіг національного відбору і озвучити варіанти подальших рішень мовника.

Микола Чернотицький: Суспільний мовник має право визначити представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів (фото: facebook)

«Переглянемо та удосконалимо правила проведення Євробачення»

За яким критерієм «Суспільне» тепер обиратиме переможця після того, що трапилось навколо Аліни Паш?

Згідно з правилами, Суспільний мовник має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів, тобто можемо пропонувати будь-кому з них. Однак для нас важливо зберегти довіру глядачів до пісенного конкурсу, тому мовник керуватиметься принципом дотримання рейтингової таблиці фіналістів Національного відбору. Отож сьогодні Оргкомітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 вже ухвалив рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на Євробаченні-2022 у Турині. Логічно, що «Суспільне» пропонує гурту, який посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів, представити Україну на міжнародній сцені.

Уже був прецедент, коли переможець відмовився від участі, а за ним і «срібний» призер. Якщо повториться ситуація, як діятимете? Чи є доцільність у новому конкурсі, час і ресурси для цього? Чи можливо, що Україна взагалі не братиме участі в Євробаченні-2022?

Сподіваюся, що такого не станеться і Україна візьме участь у конкурсі в Турині. Проведення нового відбору не планується, маємо зважати і на питання ресурсів, і на стислі строки, встановлені Європейською мовною спілкою для всіх мовників з усіх країн-учасниць Євробачення. При цьому, відповідно до Правил конкурсу «Суспільне» має право відмовитися від проведення Відбору, якщо проведення стало неможливим унаслідок обставин, які не залежать від мовника.

Переможниця національного відбору Євробачення-2022 Аліну Паш позбавлена права представляти Україну на європейському конкурсі навесні

Є приклади країн, де мовник своїм рішенням визначає учасника Євробачення. Можливо, і в Україні слід в майбутньому так робити, з огляду на постійні скандали з проведенням відбору та економію ресурсів?

Це правда, такі країни є, бо правила конкурсу не вимагають, щоб національний відбір відбувався як телевізійне шоу за участі журі та голосування глядачів, отож деякі мовники просто в закритому режимі самі призначають представника від країни.

Суспільний мовник запропонував гурту Kalush Orchestra представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться навесні у Турині

«Суспільне», як офіційний організатор Євробачення від України, у цьому питанні підтримує позицію відкритого відбору з голосуванням глядачів. Ми завжди вважали, що такий підхід не лише відображає демократичний дух українського суспільства, а й дозволяє всім охочим взяти участь у відборі. Погодьтесь, чимало чудових гуртів та виконавців стали відомі широкому загалу саме завдяки участі у національних відборах, це шанс для талановитих артистів і важливий внесок мовника у розвиток сучасної української музики.

«20 млн — це не ціна одного телеконцерту»

Раніше відбір Євробачення проводилось спільно з СТБ. Чому відмовилися від партнерства?

Меморандум про співпрацю між Суспільним мовником та СТБ закінчився. Оскільки ми мали різні погляди щодо подальших умов взаємодії, то на даному етапі ухвалили рішення про завершення співпраці. Цьогоріч Суспільний мовник отримав безпрецедентно високі показники під час прямої трансляцій фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 як на телеканалі UA:Перший (2,5 млн переглядів), так і на діджитал-платформі (понад 5 млн користувачів).

Також вперше Національний відбір вів не Сергій Притула. Чиє це рішення? Ефір провели Марія Єфросініна і Тімур Мірошниченко. Хто обирав ведучих?

Марія Єфросініна та Тімур Мірошниченко є відомими та впізнаваними ведучими розважальних проєктів. Рішення щодо ведучих ухвалювалося спільно з підрядником-виробником – компанією Friends Productions. Тімур Мірошниченко для Суспільного є брендвойсом Євробачення та коментує конкурс з 2005 року, він також був ведучим Євробачення-2017, яке проходило у Києві.

За яким критерієм відбирали для співробітництва Friends Productions Олексія Гончаренка? Чи задоволені співпрацею? Як саме були витрачені 20 млн грн, які отримав цей продакшен?

Продакшен було обрано на відкритому мистецькому конкурсі. Компанія відома такими проєктами як: святковий концерт, присвячений 30-річчю незалежності України, «З Днем народження, Україно!» (ТРК «Україна»), відбіркові кастинги програми «Україна має талант» (телеканал «СТБ»), суперфінали програми «Фабрика зірок» тощо. Тож команда має достатньо досвіду для цього важливого проєкту. Крім того, конкурс був відкритим для усіх охочих.

Щодо суми у 20 млн — це не ціна одного телеконцерту. Сюди входить вартість усього проєкту Євробачення: від забезпечення реалізації телевізійної версії Національного відбору конкурсу Євробачення-2022 до поїздки з постановкою номера в Турині.

Якщо деталізувати (вся інформація відкрита і доступна на ресурсі Prozorro), то до послуг, які надає нам підрядник, входять: проведення попереднього відбору виконавців, формування журі Нацвідбору, забезпечення голосування; творчо-технічна пропозиція проведення фіналу – локація, сценічне рішення, режисерське бачення, до якого входить постановка номерів фіналістів, проведення репетицій, забезпечення створення телевізійної версії Нацвідбору (включно з розробкою і виготовленням айдентики та графічного пакета), а також передача прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення.

Також в цю ж суму входить створення резервної телевізійної версії виступу представника України для показу під час проведення конкурсу в Італії на випадок, якщо формат конкурсу буде в онлайн-режимі через епідеміологічну ситуацію. Це передбачає повний цикл виробництва, а саме сценарне, сценічне, творчо-технічне, монтажне, звукове та графічне рішення, а також робота над сценографією та образом виконавця. Також підрядник має забезпечити та створити аудіовізуальне й художнє рішення виступу представника від України у Турині (постановка номера, забезпечити її реалізацію безпосередньо в Турині), включаючи організацію та забезпечення поїздки учасників, творчого та технічного персоналу тощо (зокрема бронювання та придбання авіаквитків, забезпечення туристичного страхування й тестування членів делегації замовника на Covid-19 тощо) під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2022 в Італії передбачає створення сценарної ідеї, режисерського бачення, творчо-технічного, декораційного (включно з віджеїнгом, тобто створенням відеоміксів за допомогою монтажу).

Телеведучий Тімур Мірошниченко працює на «1+1». Чи не вбачає Суспільне проблеми в тому, що шоу веде зірка з іншого телеканалу?

Тімур Мірошниченко – потужний та популярний ведучий, який розпочав свою кар’єру на телебаченні саме з Євробачення у 2005 році. З того часу він продовжує бути голосом та обличчям Євробачення, а також працює ведучим проєктів суспільного телеканалу UA: Перший. Ми раді, що він має проєкти на інших каналах та залишається вірним Євробаченню та Суспільному.

«Більше ніхто не заявляє, що шоубізнес може ігнорувати інтереси держави»

У першому інтерв’ю «Главкому» на своїй посаді ви не виключили, що подібні скандальні історії, яка трапилася з Maruv, можуть повторитися. Якої помилки припустилося Суспільне під час проведення конкурсу цього разу?

Для нас як Суспільного мовника важливо бути інституцією, що будує довіру у суспільстві. Заборона брати участь у конкурсі виконавцям, які продовжують вести концертну діяльність в Росії або підтримують російську владу, була внесена Суспільним у правила після 2019 року. Це була ініціатива самого мовника, і ні тоді, ні на зараз, на жаль, на законодавчому рівні держава не запровадила таких обмежень для українських артистів.

Лише згадайте, коли ми впроваджували зміни в правила, суспільний дискурс не був однозначний і частина суспільства активно виступала за «музика й бізнес поза політикою».

Переможниця національного відбору Євробачення-2019 року Maruv відмовилася від представлення України на європейському конкурсі

Цьогоріч ще на етапі розгляду заявок на участь оргкомітет відсіяв декілька учасників при перевірці, користуючись правилами. І мені приємно бачити, що зараз в українському суспільстві позиція щодо таких обмежень для артистів однозначна: більше ніхто не заявляє, що шоубізнес може ігнорувати інтереси української держави.

На жаль, не існує правил та систем, повністю захищених від неправомірних намірів, ми не застраховані від подібних ситуацій у майбутньому, але зробимо все можливе, щоб запобігти такому надалі: збільшимо строки підготовки, ще більш ретельно перевірятимемо усі заявки, можливо, переглянемо та удосконалимо самі правила. Важливо, що всяка свобода – це відповідальність.

Якщо ми хочемо мати свободу відкритого відбору для вибору представника від України на Євробаченні й надалі, мати змогу всім глядачам брати участь у голосуванні, ми маємо всі стати більш зрілими у своїх діях та реакціях – і «Суспільне», і суспільство.

Михайло Глуховський, «Главком»