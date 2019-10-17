Шевчук поскаржився у ДБР на голову Конституційного суду



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Минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва відновив Станіслава Шевчука на посаді голови Конституційного суду Фото: Главком

Шевчук викликав поліцію, аби зафіксувати, що 16 жовтня його не пустили на роботу

Станіслав Шевчук, якого суд поновив на посаді голови Конституційного суду (КС), написав до ДБР заяву на чинного очільника КС Олександра Тупицького.

Про це Шевчук повідомив в ефірі «Громадського».

Він розповів, що викликав поліцію, аби зафіксувати, що 16 жовтня його не пустили на роботу.

«Охорона сказала, що Тупицький, є такий голова, він сказав, щоб мене не впускати загалом у приміщення. Я зафіксував цей факт і сьогодні ж звернувся у ДБР із заявою на пана Тупицького про скоєння кримінального правопорушення - невиконання судового рішення», - заявив Шевчук.

Окрім того Шевчук обурився, мовляв, «Конституційний суд не виконує рішень своїх колег, інших суддів». Проте водночас висловив сподівання: оскільки він «відчув справедливість із цього рішення суду», то й «колеги (у КС - ред.) не будуть дуже довго опиратись виконанню судового рішення».

Нагадаємо, 16 жовтня Станіслава Шевчука, якого Окружний адміністративний суд Києва відновив на посаді голови Конституційного суду України, не пустили на роботу.

Як відомо, 15 жовтня Шевчук прийшов в будівлю КСУ та подав до секретаріату суду заяву про те, що знову став головою Конституційного суду.

Нагадаємо, минулого тижня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Шевчука до Конституційного суду в повному обсязі та відновив його на посаді голови КСУ.

14 травня 2019 року Судді Конституційного суду звільнили голову суду Станіслава Шевчука з посади судді під час спецзасідання.

Перед цим «Главком» повідомляв, що судді Конституційного суду висловили недовіру Станіславу Шевчуку під час зборів. Однак правових наслідків це рішення не має, оскільки у законі «Про Конституційний суд» не прописана процедура звільнення голови КС, окрім за власним бажанням. «Це був сигнал голові, що у нього немає підтримки серед суддів», - додав співрозмовник.

Водночас Шевчук не захотів добровільно піти з посади, і судді приступили до голосування про його відставку з посади судді відповідно до висновку Постійної комісії з питань регламенту та етики, який був затверджений ще у квітні. Таким чином, Шевчук втратив посаду судді Конституційного суду й автоматично посаду голови суду.

На початку липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Конституційного Суду України, який намагався зупинити оскарження звільнення тепер уже колишнього голови КСУ Станіслава Шевчука.