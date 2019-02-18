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    Школяру на Миколаївщині відірвало вибухом руку

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    Хлопця прооперували, наразі він перебуває в реанімації - Школяру на Миколаївщині відірвало вибухом руку
    Хлопця прооперували, наразі він перебуває в реанімації

    За попередніми даними, в руках у дитини вибухнув або детонатор, або патрон

    На Миколаївщині, до Баштанскої центральної районної лікарні ввечері в неділю, 17 лютого, був доставлений учень шостого класу з травматичною ампутацією руки, повідомляє місцеве видання «Новости-N».

    Школяра прооперували, наразі він перебуває в реанімації, стан його стабільний.

    За попередніми даними, хлопчик знайшов у батьків якийсь предмет — чи то патрон, чи дрібнокаліберний снаряд, чи детонатор — який вибухнув у нього в руках. Детальніше всі обставини належить з'ясувати слідству.

    Також нагадаємо, що напередодні у пожежі на Чернігівщині загинули троє дітей«17 лютого о 20 год. 05 хв. у с. Дягова Менського району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули троє дітей (2015, 2016 та 2017 р.н.). О 22 год. 10 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 50 кв. м», - йдеться у повідомленні. 

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